KTFF Başkanı Sertoğlu, U12 Milli Takımı İle Birlikte Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, KTFF yönetimi ve beraberindeki U-12 milli takım sporcuları ve antrenörlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Azerbaycan'da başarılı bir şekilde ülkemizi temsil eden U-12 milli takım sporcularını ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, ekibin başı Hüseyin Ekmekçi ve tüm ekibe Azerbaycan’da bayrağımızla bizi temsil ettikleri için teşekkür ederim. Sayın Sertoğlu sizlerin vesilesiyle devletimiz uluslararası bir temasta bulunmuştur. Bunun tarihi bir önemi vardır” dedi.

Milli sporcular için önemli bir tecrübe olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu imkanları sunan ve bu ilişkilerin oluşmasında gayretleriyle bunu başaran KTFF Başkanı ve Yönetim Kuruluna ve tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ilişkilere desteğinin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in şahsi gayretlerinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası birtakım sıkıntılara rağmen bu anlamlı temasın gerçekleşmesinin gurur verici olduğunu ve Kıbrıs Türk spor tarihinde önemli bir yeri olacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk gençliğine uygulanan spor ambargolarının kaldırılmasına yönelik izlenen siyasete değinen Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti ile istişare içerisinde geliştirilen siyasetimiz, 3 D dediğimiz, doğrudan temas, doğrudan ticaret ve doğrudan uçuştan oluşmaktadır. Doğrudan temasın başında yer alan spor ambargolarının kalkması gerektiği konusunu her fırsatta dile getiriyoruz. Spor ambargolarının kabul edilebilir bir tarafı yoktur. 1974 sonrası doğan bu gençleri kimsenin cezalandırma hakkı yoktur. İnsan haklarına son derece aykırı bir durumdur. Yapılan bu haksızlıkların uluslararası kamuoyunda daha fazla duyurulması gereklidir. Bu haksızlıklara son verilmesi gerektiğini var gücümüzle duyurmaya çalışıyoruz. Dünyanın bu konuda duyarlılık göstermesini talep ediyoruz”.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ise, “Azerbaycan serüveni Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve ülke için yeni bir kapı ve yeni bir yol oldu” diyerek, antrenörlere büyük emek verdikleri ve katkı sağladıkları için teşekkür etti.

İzolasyonların kaldırılmasıyla Kıbrıs Türk gençlerinin büyük başarılar elde edeceğini belirten Sertoğlu, en insani hak olan spora yönelik ambargoların kaldırılması gerektiğini vurguladı.