KTFF Başkanı Sertoğlu'ndan sağduyu açıklaması

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, dün akşam Türkiye Trendyol Süper Ligi'nde yaşanan ve bir hakemin darp edildiği karşılaşmanın ardından sağduyu açıklaması yaptı.

"Dün akşam Türkiye Trendyol Süper Lig’de oynanan bir maç sonrası maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik, bir kulüp başkanının yaptıkları beni hem bir insan, hem de bir futbol yöneticisi olarak derinden yaralamıştır. Futbol yöneticileri, kulüp başkanları zaman zaman sinirlenebilir, anlık tepki olarak küfür ve hakarete varan söylemler ağızlarından çıkabilir. Bu dünyanın her yerinde olağan şeylerdir. Ancak bu tepki hiçbir zaman maksadını aşmaması gerekir. Dün akşamki olay tamamen adam öldürmeye teşebbüsle eşdeğer bir olaydır. Bir hakeme kulüp başkanı yumruk atıyor, hakem yere düşüyor ve oradaki şahıslar yerdeki hakemin başını ezmek için tekmeliyor. Bu tam bir vahşettir, bunları yapanların insanlıkla alakası yoktur. Yazık hem de çok yazık. Bu olaya karışan herkesin futbolla ilişiğinin derhal kesilmesi ve adli olarak da gerekenin derhal yapılması gerekmektedir.

Bu olaydan bizim de çok ders çıkarmamız gereklidir. Her zaman her olayda hakemleri hedef tahtasına koymaktan vazgeçmemiz gerekir. Futbolcu 10 tane gol kaçırır, kaleci hatalı gol yer, teknik direktör hata üstüne hata yapar, takım puan kaybeder ancak tek suçlu hakem olur. Herkes yaptığı hataları kabullenmekten kaçınır ve her şeyi hakeme mal etmeye çalışır. Sonuç da dün akşamki olay gibi olur.

Futbol bir oyundur, bu güzel oyundan herkes keyif almaya çalışsın. Böyle çirkinliklerin kimseye faydası yoktur. Bu olaylar sadece kendimizi, camiamızı ve futbolu rezil etmekten başka bir işe yaramaz. Lütfen herkes daha sağduyulu ve daha saygılı olsun."

12/12/2023 13:09