KTFF BTM Kurulu’ndan Disiplin Cezaları Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig maçlarının ardından toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kırmızı kart gören ve disiplin suçu işleyen futbolcular, teknik ekip üyeleri ve yöneticilerle ilgili cezalar karara bağlandı.

Kırmızı Kart ve Disiplin Cezaları:

Anıl Uçmaz (Düzova GSK): 3 Maç

3 Maç Aspur Yükselir (Ağırdağ Boğaz TSK): 1 Maç

1 Maç Murat Erişik (Ozanköy SK): 1 Maç

1 Maç Nurcan Gacaroğlu (Karaoğlanoğlu SK): 1 Maç

1 Maç Sabri Çiftçioğlu (Umay Group Tuzlaspor): 1 Maç

1 Maç Seyhan Keskinel (Türkmenköy ASK): 1 Maç

1 Maç Şenol Palaz (Ortaköy SK): 2 Maç

2 Maç Yankı Yakup Baykan (Baf Ülkü Yurdu): 1 Maç

Teknik Direktör, Antrenör, Yönetici ve Kulüp Personeli Cezaları:

Doğan Yakup Aygün (Yenierenköy TSK): 1 Maç

1 Maç Kemal Yamantürk (Ağırdağ Boğaz TSK): 2 Maç

2 Maç Önder Batıhan (Türkmenköy ASK): 1 Maç

1 Maç Recep Yamuk (Türkmenköy ASK): 1 Maç

1 Maç Serhan Arcanlı (Türkmenköy ASK): 1 Maç

4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı:

Emirhan Bayal (Girne Halk Evi): 1 Maç

Alınan kararların uygulanması ve bilgi verilmesi istendiği belirtildi. Kararlar, KTFF BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir tarafından duyuruldu.