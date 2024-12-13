KTFF BTM Kurulu’ndan Disiplin Cezaları Açıklandı
YAYIN TARİHİ:
13/12/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu, 7-8 Aralık 2024 tarihlerinde oynanan Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig maçlarının ardından toplandı. Niyazi Güvenir başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kırmızı kart gören ve disiplin suçu işleyen futbolcular, teknik ekip üyeleri ve yöneticilerle ilgili cezalar karara bağlandı.
Kırmızı Kart ve Disiplin Cezaları:
- Anıl Uçmaz (Düzova GSK): 3 Maç
- Aspur Yükselir (Ağırdağ Boğaz TSK): 1 Maç
- Murat Erişik (Ozanköy SK): 1 Maç
- Nurcan Gacaroğlu (Karaoğlanoğlu SK): 1 Maç
- Sabri Çiftçioğlu (Umay Group Tuzlaspor): 1 Maç
- Seyhan Keskinel (Türkmenköy ASK): 1 Maç
- Şenol Palaz (Ortaköy SK): 2 Maç
- Yankı Yakup Baykan (Baf Ülkü Yurdu): 1 Maç
Teknik Direktör, Antrenör, Yönetici ve Kulüp Personeli Cezaları:
- Doğan Yakup Aygün (Yenierenköy TSK): 1 Maç
- Kemal Yamantürk (Ağırdağ Boğaz TSK): 2 Maç
- Önder Batıhan (Türkmenköy ASK): 1 Maç
- Recep Yamuk (Türkmenköy ASK): 1 Maç
- Serhan Arcanlı (Türkmenköy ASK): 1 Maç
4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı:
- Emirhan Bayal (Girne Halk Evi): 1 Maç
Alınan kararların uygulanması ve bilgi verilmesi istendiği belirtildi. Kararlar, KTFF BTM Kurulu Başkanı Niyazi Güvenir tarafından duyuruldu.
YAYIN TARİHİ: