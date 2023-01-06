KTFF, Burak Koçar'ın Göçmenköy'e dönüşüne karar verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Burak Koçar'ın Göçmenköy'e dönüşüne karar verdi.

KTFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Göçmenköy İYSK’nın, KTFF’ye 3 Ocak 2023 tarihinde yapmış olduğu şikâyet Yönetim Kurulu’muz tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirmemiz kapsamında;

Öncelikle, 20 Aralık 2022 tarihli, Universal Bank Girne Şubesi nezdindeki, Ezel Kaynak’a ait hesap tahtındaki 0061117 numaralı çekin 19.07.2022 tarihli taahhütname kapsamında, Burak Koçer transferinde kullanılmak üzere Göçmenköy İYSK’ya verildiği, bu kapsamda da taahhütnamede belirtilen çeklerden herhangi birinin geri dönmesi ve/veya ilgili meblağın toplamda ödenmemesi halinde ilgili futbolcunun 2023 yılının Ocak ayındaki transfer döneminde Göçmenköy İYSK’ya geri döneceği hususunda tarafların mutabık kaldığı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, ilgili çekin 20 Aralık günü banka nezdinde bozulmadığı; yani transfer bedelinin tamamının ödenmediğinin tarafımıza bildirildiği ve bu arada, ilgili çek sahibinin arandığı ve bu çekin bozulmadığı bilgisinin kendisine aktarıldığı, onun da cevaben hesapta bir yanlışlık olduğu ve ilgili çekin bir gün sonra tahsil edilebileceği bilgisinin kulübe verildiği; akabinde de çekin bir gün sonra yeniden bozulmadığı ve bu durumunun yeniden bildirildiği ve bu görüşmelerin hepsinin Federasyon yetkililerinin önünde olduğu ve tüm girişimlere rağmen ilgili çekin ilk transfer dönemine kadar bozulmadığı veya bedelinin ödenmediği, yani transfer parasının tahsil edilmediği tespit edilmiştir.

Göçmenköy İYSK, KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı gereği, transfer döneminin başlangıcı olan 3 Ocak 2023 tarihine kadar bekleyip, daha sonra, ilgili transfer işlemine yönelik Federasyon nezdinde şikâyette bulunmuştur.

KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı 19. maddesi aynen şöyledir:

“MADDE 19: KULÜPLER ARASI UYUŞMAZLIKLAR HALİNDE FUTBOLCU TRANSFERLERİ

a) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na bağlı kulüplerin Federasyonda yapacakları kiralık veya bonservisli transferlerin kulüp çekine ve/veya transfer ile ilgili verilen çeke karşılık yapılması halinde verilen çek/çeklerin karşılıksız çıkması ve ilgili kulüp tarafından yazılı şikâyet yapılması halinde ilgili futbolcunun lisansı askıya alınır. Ayrıca ilgili çekin bedelinin ilk transfer dönemine kadar ödenmemesi durumunda, yapılan transferin iptal edilmesine ve ilk transfer döneminde ilgili futbolcu ve/veya futbolcular bedelsiz olarak eski kulübüne geri döner. Ayrıca kulüpler transfer işlemi yaptıkları futbolcunun işlemini oyuncu süre almadan önce iptal edebilir.

b) Çekleri karşılıksız çıkan kulüplere transfer yasağı uygulanır.

c) KTFF’ye bağlı kulüplerin gerçekleştireceği Bonservisli ve/veya Kiralık transfer işlemlerinde yapılacak ödemelerle ve opsiyon seçeneklerinde, KTFF huzurunda yapılmayan hiçbir işlemin herhangi bir geçerliliği yoktur. Kulüplerin kendi aralarında KTFF harici bir yerde yaptığı anlaşmalar hükümsüzdür.”

İlgili maddede de belirtildiği gibi, yapılan transfer işlemindeki 20.12.2022 tarihli çekin bedelinin 03 Ocak 2023 tarihindeki ilk transfer dönemine kadar ödenmediği hususu, talimatlar ile 19.07.2022 tarihli taahhütname göz önünde bulundurularak, Göçmenköy İYSK’nın Burak Koçer transferinin iptali için Federasyonumuza yaptığı müracaat kabul edilerek, ilgili futbolcunun transferinin iptaline ve Göçmenköy İYSK’ya geri dönmesine karar verilmiştir.”

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06/01/2023 19:27