KTFF, Burak'ın Göçmenköy'e dönüş işlemini yaptı

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07/01/2023

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KTFF, Burak'ın Göçmenköy'e dönüş işlemini yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi tarafından Göçmenköy Kulübü'nün başvurusu üzerine M.Değirmenlik'ten Göçmenköy'e bedelsiz dönüş kararı verilen Burak Koçar'ın işlemi gerçekleşti.
 İki kulüp arasında imzalanan  belgeye dayanarak son çekin Göçmenköy'e ara  transfer dönemine kadar  ödenmemesi nedeniyle Transfer Talimatının 19.maddesine dayanarak Burak Koçar'ın eski kulübüne "Geri Dönüş Transferi" başlığıyla işlemi Futbol Federasyonu tarafından yapıldı.

07/01/2023 19:03
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TAGS: KTFF, Burak’ın Göçmenköy’e dönüş işlemini yaptı
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