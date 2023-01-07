KTFF, Burak'ın Göçmenköy'e dönüş işlemini yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimi tarafından Göçmenköy Kulübü'nün başvurusu üzerine M.Değirmenlik'ten Göçmenköy'e bedelsiz dönüş kararı verilen Burak Koçar'ın işlemi gerçekleşti.

İki kulüp arasında imzalanan belgeye dayanarak son çekin Göçmenköy'e ara transfer dönemine kadar ödenmemesi nedeniyle Transfer Talimatının 19.maddesine dayanarak Burak Koçar'ın eski kulübüne "Geri Dönüş Transferi" başlığıyla işlemi Futbol Federasyonu tarafından yapıldı.

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07/01/2023 19:03