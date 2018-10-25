KTFF ceza kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinde ceza alan futbolcu, yönetici, antrenör ve kulüp personelini açıkladı.

İşte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu disiplin kurulu kararlar:

Disiplin Kurulu Kararları 25.10.2018​

19-24 Ekim 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

DİSİPLİN KURULU KARARI

21/10/2018 tarihinde Girne Pia Bella Stadı’nda oynanan Türk Ocağı Limasol – Küçük Kaymaklı T.S.K. U21 Süper Lig müsabakası tamamlandıktan sonra, oyun alanına girerek rakip takım futbolcusuna saldırıda bulunduğu, ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği keza, hakem soyunma odası kapısına tekme atıp, kapı camının kırılmasına neden olduğu raporlardan tespit edilen Türk Ocağı Limasol S.K. 101785 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Behçet Ölmez’e, DT 41(1) ve 44(1) ve (2)’nin ihlallerinden dolayı, DT 41(1)(a) ve 44(1)(2) uyarınca toplam 12 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.