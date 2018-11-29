KTFF ceza kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinde ceza alan futbolcu, yönetici, antrenör ve kulüp personelini açıkladı.

İşte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu disiplin kurulu kararlar:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10.haftadaki maçların ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 9 futbolcu kırmızı kart sonucu ceza alırken, 4 yönetici, antrenör veya kulüp personeli ihraç ve benzeri sebepler dolayısıyla cezalı duruma düştü. 17 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartlarını görerek 1 maç ceza aldı.

23 Kasım 2018 - 26 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21 Süper Lig ve U21 Birinci Lig ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:



