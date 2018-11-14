HABER KIBRIS

KTFF Disiplin Kurulu cezaları açıklandı! 

ads
14/11/2018

KTFF Disiplin Kurulu cezaları açıklandı! 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 10-12 Kasım’ı kapsayan maçlarda disiplin kurallarına aykırı gelen futbolcu, hakem, antrenör ve kulüp personelinin cezalarını açıkladı. KTFF’den yapılan açıklama şöyle: 10-12 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

 

 

KIRMIZI KART CEZALARI

 

KULÜP                                                  FUTBOLCU                         CEZA                    

CİHANGİRGSK                                   VOLKAN ÖZKAN              2 MAÇ

 

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK                   ÇAĞRI KARABEY               2 MAÇ

 

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ SK             OSMAN TURGUT             1 MAÇ

 

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK         ERAY AKTEN                      1 MAÇ

 

OZANKÖY SK                     HASAN YANAROĞLU                     1 MAÇ

 

MORMENEKŞE GB           MEHMET ALİ ÖZTEMİZ                 1 MAÇ

 

AKOVA VUDA TÇB           BARIŞ ÖZKOL                                    1 MAÇ

 

AKOVA VUDA TÇB           AHMET SALDUN                              1 MAÇ

 

MARAŞ GSK                       DOĞUŞ MACİT                                 2 MAÇ

 

HAMİTKÖY ŞHSK              ALTAN ÇOCUK                                  1 MAÇ

 

DÜZKAYA KOSK                MEHMET KUŞÇU                             1 MAÇ

 

                                                                                                                                              

 

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

 

KULÜP                                 ADI/SOYADI                      CEZA

 

DEĞİRMENLİK SK             AHMET TİKİCİ                   2 MAÇ

 

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

 

KULÜP                                                  FUTBOLCU

ÇETİNKAYA TSK                                ABBAS OSUM

 

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK               AHMET SÖNMEZ

 

ESENTEPE KKSK                                ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN

 

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ                   SKDINOPETER JUDE AIRAODION

 

YENİCAMİ AK                    UMUT BATURAY

 

DÜZKAYA KOSK                MUSTAFA AKIŞ

 

DÜZKAYA KOSK                KAYA BULDUK

 

DOĞANCI SK                      İSMAİL ÖZTÜRK

 

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK         TURGUT KAÇAR

 

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK         EMRE TURGUT

 

OZANKÖY SK                                     UĞUR TOK

 

OZANKÖY SK                                     RAMAZAN ONAY SARI

 

MORMENEKŞE GB                          MUSTAFA ZORBA

 

YENİBOĞAZİÇİ DSK                         SADİ ESENTAN

 

GÖÇMENKÖY İYSK                          MERT ERK

 

AKOVA VUDA TÇB                           İBRAHİM OKUR

 

MARAŞ GSK                                       DOĞUŞ MACİT

Bu habere tepkiniz:
TAGS: KTFF Disiplin Kurulu cezaları açıkladı!, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.