KTFF Disiplin Kurulu cezaları açıklandı! 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 10-12 Kasım’ı kapsayan maçlarda disiplin kurallarına aykırı gelen futbolcu, hakem, antrenör ve kulüp personelinin cezalarını açıkladı. KTFF’den yapılan açıklama şöyle: 10-12 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

KIRMIZI KART CEZALARI

KULÜP FUTBOLCU CEZA

CİHANGİRGSK VOLKAN ÖZKAN 2 MAÇ

L. GENÇLER BİRLİĞİ SK ÇAĞRI KARABEY 2 MAÇ

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ SK OSMAN TURGUT 1 MAÇ

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK ERAY AKTEN 1 MAÇ

OZANKÖY SK HASAN YANAROĞLU 1 MAÇ

MORMENEKŞE GB MEHMET ALİ ÖZTEMİZ 1 MAÇ

AKOVA VUDA TÇB BARIŞ ÖZKOL 1 MAÇ

AKOVA VUDA TÇB AHMET SALDUN 1 MAÇ

MARAŞ GSK DOĞUŞ MACİT 2 MAÇ

HAMİTKÖY ŞHSK ALTAN ÇOCUK 1 MAÇ

DÜZKAYA KOSK MEHMET KUŞÇU 1 MAÇ

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

KULÜP ADI/SOYADI CEZA

DEĞİRMENLİK SK AHMET TİKİCİ 2 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

KULÜP FUTBOLCU

ÇETİNKAYA TSK ABBAS OSUM

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK AHMET SÖNMEZ

ESENTEPE KKSK ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ SKDINOPETER JUDE AIRAODION

YENİCAMİ AK UMUT BATURAY

DÜZKAYA KOSK MUSTAFA AKIŞ

DÜZKAYA KOSK KAYA BULDUK

DOĞANCI SK İSMAİL ÖZTÜRK

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK TURGUT KAÇAR

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK EMRE TURGUT

OZANKÖY SK UĞUR TOK

OZANKÖY SK RAMAZAN ONAY SARI

MORMENEKŞE GB MUSTAFA ZORBA

YENİBOĞAZİÇİ DSK SADİ ESENTAN

GÖÇMENKÖY İYSK MERT ERK

AKOVA VUDA TÇB İBRAHİM OKUR

MARAŞ GSK DOĞUŞ MACİT