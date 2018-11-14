KTFF Disiplin Kurulu cezaları açıklandı!
14/11/2018
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 10-12 Kasım’ı kapsayan maçlarda disiplin kurallarına aykırı gelen futbolcu, hakem, antrenör ve kulüp personelinin cezalarını açıkladı. KTFF’den yapılan açıklama şöyle: 10-12 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:
KIRMIZI KART CEZALARI
KULÜP FUTBOLCU CEZA
CİHANGİRGSK VOLKAN ÖZKAN 2 MAÇ
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK ÇAĞRI KARABEY 2 MAÇ
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ SK OSMAN TURGUT 1 MAÇ
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK ERAY AKTEN 1 MAÇ
OZANKÖY SK HASAN YANAROĞLU 1 MAÇ
MORMENEKŞE GB MEHMET ALİ ÖZTEMİZ 1 MAÇ
AKOVA VUDA TÇB BARIŞ ÖZKOL 1 MAÇ
AKOVA VUDA TÇB AHMET SALDUN 1 MAÇ
MARAŞ GSK DOĞUŞ MACİT 2 MAÇ
HAMİTKÖY ŞHSK ALTAN ÇOCUK 1 MAÇ
DÜZKAYA KOSK MEHMET KUŞÇU 1 MAÇ
YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI
KULÜP ADI/SOYADI CEZA
DEĞİRMENLİK SK AHMET TİKİCİ 2 MAÇ
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
KULÜP FUTBOLCU
ÇETİNKAYA TSK ABBAS OSUM
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK AHMET SÖNMEZ
ESENTEPE KKSK ŞÜKRÜ HİLMİ ERDOĞAN
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ SKDINOPETER JUDE AIRAODION
YENİCAMİ AK UMUT BATURAY
DÜZKAYA KOSK MUSTAFA AKIŞ
DÜZKAYA KOSK KAYA BULDUK
DOĞANCI SK İSMAİL ÖZTÜRK
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK TURGUT KAÇAR
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK EMRE TURGUT
OZANKÖY SK UĞUR TOK
OZANKÖY SK RAMAZAN ONAY SARI
MORMENEKŞE GB MUSTAFA ZORBA
YENİBOĞAZİÇİ DSK SADİ ESENTAN
GÖÇMENKÖY İYSK MERT ERK
AKOVA VUDA TÇB İBRAHİM OKUR
MARAŞ GSK DOĞUŞ MACİT