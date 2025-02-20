KTFF Disiplin Kurulu Disiplin Cezalarını Açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili kararlarını açıkladı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan kurul, AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1. Lig, Asbuzu U16 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakalarıyla ilgili kırmızı kart ve disiplin cezalarını değerlendirdi.

Kırmızı Kart ve Disiplin Cezaları

Toplamda 17 futbolcuya maçlardan men cezası verildi. En dikkat çeken cezalar arasında 3 maçlık cezalar yer aldı. 3 maç ceza alan oyuncular şunlar:

Abdullah Kılıç (Çetinkaya TSK)

Doğukan Kurukızılcık (Lapta TBSK)

Mertcan Önder (Ünimar Maraş GSK)

Teknik Direktör ve Personel Cezaları

Ercan Atasay (Yalova SK): 1 maç

Hüseyin Kırsaç (DND L. Gençler Birliği SK): 3 maç

Dört Sarı Kart Nedeniyle Cezalı Olanlar

Ayrıca birçok futbolcu da dört sarı kart limitine ulaştıkları için 1 maç cezası aldı. Cezalı oyuncuların bazıları şu şekilde:

Ahmet Osman Yürün (Hamitköy ŞHSK)

Alaattin Yavuz (Göçmenköy İYSK)

Furkan Altınışık (Serveroğlu Geçitkale GSK)

Mehmet Kemal İçer (Türk Ocağı Limasol SK)

Devam Eden Duruşmalar

Disiplin Kurulu, KTFF Yönetim Kurulu tarafından sevk edilen Miracle Değirmenlik SK, Kulüp Başkanı Hakan Törehan, Türk Ocağı Limasol SK Başkanı Ezel Kaynak ve futbolcu Kasım Tağman hakkındaki duruşmayı 27 Şubat 2025 tarihine erteledi.