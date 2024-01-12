KTFF, Disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5-7 Ocak 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Batuhan Özoğul (Dörtyol SK)

1 Maç

Ahmet Yiğit (Çetinkaya TSK)

1 Maç

Lütfi Cilesun (Göçmenköy İYSK)

1 Maç

İsmet Enes Şafak (Göçmenköy İYSK)

3 Maç

Atay Yıldız (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç

Kenan Özerinç (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

Evren Ekici (Esentepe KKSK)

1 Maç

Mehmet Mert Acı (Geçitkale GSK)

2 Maç

Mehmet Emin Öztürk (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hanebal Faozy Saed (Mağusa Türk Gücü)

Ahmet Havutçu (Pera L. Gençler Birliği SK)

Egit Şiyar Bozkaya (Yenicami AK)

Berat Akalın (Yeniboğaziçi DSK)

Fatih Dilik (Miracle Karşıyaka ASK)

Samet Yakup Kurt (Ünimar Maraş GSK)

Muhammed Sarı (Girne Halk Evi)

Serkan Almas (Mormenekşe GBSK)

Alireza Moradgholiei (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

James Alexander Bradley (Doğan Türk Birliği)

Tahsin Yılmaz (Lefke TSK)

Miraç Demir (Hamitköy ŞHSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 06.01.2024 tarihinde Göçmenköy Stadı’nda oynanan Hamitköy ŞHSK – Lapta TBSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen Hamitköy ŞHSK’nın 115538 lisans numaralı futbolcusu Emre Ateş’e DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

Yaşanan olayda rakibi tarafından darp fiiline maruz kalıp aynı şekilde yumruk vurmak suretiyle karşılık verdiği raporlardan tespit edilen Lapta TBSK’nın 118220 lisans numaralı futbolcusu İbrahim Gündoğdu’ya DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.