KTFF disiplin kurulu kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29-30 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova SK)

2 Maç

Batuhan Arslan (Çetinkaya TSK)

1 Maç

Emirali Babahan (Miracle Değirmenlik SK)

2 Maç

Muhammet Bişar Aykut (China Bazaar Gençlik Gücü)

1 Maç

Süleyman Kürklü (Merit Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Vasfi Gül (Doğan Türk Birliği)

1 Maç

Mehmet Karataş (Göçmenköy İYSK)

1 Maç

Övgü İzci (Yenicami AK)

1 Maç

Ersenal Bahadi (Lapta TBSK)

1 Maç

Hasan Bayandursun (Ünimar Maraş GSK)

1 Maç

Talat Dağer (Miracle Karşıyaka ASK)

1 Maç

Yarkın Şahinsoy (Mormenekşe GBSK)

1 Maç

Osman Bölükbaşı Kuvat (Miracle Karşıyaka ASK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Irmak Asena Karadağ (Merit Alsancak Yeşilova SK)

1 Maç

Berkan Canatan (Mormenekşe GBSK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hüseyin Sadıklar (Göçmenköy İYSK)

Zübeyir Elmazoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

Süleyman Özoğul (Dörtyol SK)

Saadettin Özinançlı (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Aydın Gül (Yalova SK)

Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 30/10/2022 tarihinde, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK – Baf Ülkü Yurdu AKSA 1.Lig müsabakasında, hakemin verdiği penaltı kararı sonrasında koşarak hakemin üzerine geldiği ve hakemi göğsünden itmek suretiyle saldırı ve darp fiilini işlediği raporlardan tespit edilen Yalova S.K. 110025 lisans numaralı futbolcusu Yasin Bitik’e, DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44(2) uyarınca 6 (Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 30/10/2022 tarihinde Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK – Baf Ülkü Yurdu AKSA 1.Lig müsabakasında, hakemin penaltı ve ihraç kararları sonrasında hakemi iki eli ile itmek suretiyle saldırı ve darp fiilini işlediği raporlardan tespit edilen Yalova SK 105425 lisans numaralı futbolcusu Hasip Uluhan’a DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (2) uyarınca 6 (Altı) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 30/10/2022 tarihinde, İncirli Hüseyin Altıncıoğlu Stadı’nda oynanan İncirli SK – Mormenekşe GBSK 1. Lig müsabakasında, ikinci ihtar ile oyundan ihraç edilmesinden sonra maçın bitişini müteakip koşarak oyun alanına giren ve rakip takım futbolcusuna vurmaya teşebbüs ederek her iki takım arasında kargaşa yaşanmasına sebebiyet verdiği raporlardan tespit edilen İncirli S.K. 117402 lisans numaralı futbolcusu Fatih Karabulut’a DT 88/4 ve DT 35 (1)’in ihlallerinden dolayı, DT 88/4 ve 34 (1) (a) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 30/10/2022 tarihinde, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK – Baf Ülkü Yurdu AKSA 1. Lig müsabakasında, Yalova SK taraftarlarınca yaratılan saha olayları ve çirkin ve kötü tezahüratları nedeni ile Yalova SK DS-6/2022-2023 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz, konu ile ilgili hakem ve gözlemci raporlarını incelemiş olup, Yalova SK Başkan ve yöneticilerinin de sözlü savunması dinlenmiştir.

Yapılan inceleme ve sözlü beyanlar dinlendikten sonra, Yalova SK taraftarlarının, hakemlere yönelik ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiklerini, hakeme tekme attıklarını, hakemlerin üzerine bira dökülerek, bira şişesi ve pet şişe attıklarını, hakemleri duvara ittiklerini tespit etmiş bulunmaktayız.

Yalova SK yöneticilerinin, konu ile ilgili yapmış oldukları savunmaların da Kurulumuzdan özür dileyerek mülayim davranılmasını talep etmişlerdir.

Tüm raporlar ışığında, ilgili Kulübün aynı sezon içerisinde neden oldukları saha olaylarından ceza aldıkları da dikkate alarak, Yalova S.K.’ye DT 52 (1) (A), (B) ve (C)’nin ihlallerinden dolayı DT 52 (2) (3) ve (4) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası verilmesine, Keza, DT 53 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 53 (2) uyarınca 1.000 TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

5) 30/10/2022 tarihinde, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı’nda oynanan Yalova SK – Baf Ülkü Yurdu AKSA 1.Lig müsabakasının 13. dakikasında penaltı kararı ve sonrasında gerçekleşen ihraç kararları müteakip oyun alanına girerek maçın hakemine saldırmaya çalışan ve eli ile hakemi ittiren; Keza saha dışına çıktıktan sonra soyunma odalarına giderek aynı şekilde saldırgan davranışlarına devam eden, çöp kovasına tekme attıktan sonra çöpün 4. hakeme çarpmasına sebebiyet veren, hakemlere karşı ağır hakaret ve küfür içerikli sözler sarf ettiği raporlardan tespit edilen Yalova SK 1776 lisans numaralı yöneticisi Murat Aslan’a DT 41 ve 44 (1)’in ihlallerinden dolayı DT 41 (1) (b)ve 44 (1) (b) uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu habere tepkiniz:



03/11/2022 17:10