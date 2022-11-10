KTFF disiplin Kurulu Kararları
10/11/2022
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Rifat Kanıöz (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)
1 Maç
Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç
Malik Yakubu (Göçmenköy İYSK)
1 Maç
Barın Ertay (Küçük Kaymaklı TSK)
1 Maç
Burhan Özalemdar (Mesarya SK)
3 Maç
Barın Bozak (Pera L. Gençler Birliği SK)
1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Selçuk Amcaoğlu (Gönyeli SK)
1 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
İsmail Tırlık (Yonpaş Dumlupınar TSK)
Mehmet Dulkadir (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Osman Turgut (Hamitköy ŞHSK)
Ali Moafi (Pera L. Gençler Birliği SK)