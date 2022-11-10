KTFF disiplin Kurulu Kararları

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10/11/2022

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KTFF disiplin Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5-6 Kasım 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Rifat Kanıöz (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç

Sena Develioğlu (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

Malik Yakubu (Göçmenköy İYSK)

1 Maç

Barın Ertay (Küçük Kaymaklı TSK)

1 Maç

Burhan Özalemdar (Mesarya SK)

3 Maç

Barın Bozak (Pera L. Gençler Birliği SK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Selçuk Amcaoğlu (Gönyeli SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

İsmail Tırlık (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Mehmet Dulkadir (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Osman Turgut (Hamitköy ŞHSK)

Ali Moafi (Pera L. Gençler Birliği SK)

10/11/2022 17:15
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TAGS: KTFF disiplin Kurulu Kararları
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