KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 26-27 Mart 2022 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Turkcell U15 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Sampson Agoha (Gönyeli SK)

1 Maç

Mustafa Çağlar (Baf Ülkü Yurdu)

2 Maç

Berkem Erengil (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç

Umutcan Tuna (Çetinkaya TSK)

2 Maç

Halil Kutlu Menevili (Mormenekşe GBSK)

1 Maç

Celal Güllet (Mormenekşe GBSK)

1 Maç

Ege İsmail Bal (Çanakkale TSK)

1 Maç

Hazar Latif (Cihangir GSK)

1 Maç

Sunay Emirkan (Cihangir GSK)

1 Maç

Volkan Mert Nalbant (Girne Halk Evi)

1 Maç

Arda Gök (Yonpaş Dumlupınar TSK)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Ragıp Kanatlı (Hamitköy ŞHSK)

1 Maç

İrfan Esendağlı (Mesarya SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Cenker Yazar (L. Gençler Birliği SK)

Mehmet Neşe (Binatlı YSK)

Erkan Gezici (Yalova SK)

Serkan Zeyin (Düzkaya KOSK)

Kağan Görneçli (Gönyeli SK)

Süleyman Bayır (Mormenekşe GBSK)

Eren Kandemir (Çanakkale TSK)

Okan Göktürk (Mesarya SK)

Abdullah Erol (Mesarya SK)

Nevzat Duran (Mağusa Türk Gücü)

Mehmet Batuhan Gürbıyık (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Hüseyin Turan Yeşil (Görneç KSK)

Mert Ateş (Hamitköy ŞHSK)

Ömer Ergün (Çetinkaya TSK)

Osman Kırmızı (L. Gençler Birliği SK)

Farouk Dadzie (Doğan Türk Birliği)

Hürol Bayrakçı (Maraş GSK)

Ahmed Suat Doran (Hamitköy ŞHSK)

Can Karabulut (Görneç KSK)

Billy Michael (Doğan Türk Birliği)

Mehmet Ali Çimen (Görneç KSK)

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 27 Mart 2022 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke TSK – Cihangir GSK, AKSA Süper Lig müsabakasında meydana gelen saha olayları, 18/2021-2022 sevk numarası ile kurulumuza sevk edilmiştir.

Konu saha olayı ile ilgili huzurumuzda bulunan gözlemci raporunda, bir grup Lefke taraftarının Cihangir taraftarlarına saldırdığı ve arbede yaşandığı, keza; Cihangir GSK Kulüp Başkanı Hüseyin Karavezirler’in dudağının patladığı belirtilmiştir. Konu ile ilgili Lefke TSK yöneticisi savunma yapmış olup, özür dileyerek mülayim davranılmasını talep etmiştir.

Kurulumuz tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Lefke TSK’nin saha olaylarına sebebiyet verdiğine bulgu yaparız. Sonuç olarak, Lefke TSK’nin DT 52 (1) (B) ve (F)’yi ihlallerinden dolayı çıkan olaylarda Cihangir GSK başkanına yönelik yapılan fiili müdahalede ilgili ihlalin işleniş biçimi, ağırlığı ve somut olayın meydana geliş şekli de dikkate alınarak, DT 52 (2) ve 52 (4) uyarınca Lefke TSK’ye 1 maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Av. Gizem Bahri Soydan

Başkan

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01/04/2022 17:46