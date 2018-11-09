KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinde ceza alan futbolcu, yönetici, antrenör ve kulüp personelini açıkladı.

İşte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu disiplin kurulu kararlar:

Disiplin Kurulu Kararları 09.11.2018

02-05 Kasım 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1. 04/11/2018 tarihinde Esentepe Erdal Barut stadında oynanan Esentepe K.K.S.K.- Mağusa Türk Gücü K Pet Süper Lig müsabakasında yaşanan olaylar neticesinde Kurulumuza sevk edilen hususlar hakkında incelenen raporlar ve Esentepe K.K.S.K tarafından gönderilen belgeler ışığında;

a) Esentepe K.K.S.K.’ne taraftarlarının ve futbolcularının neden olduğu saha olaylarından dolayı DT52/1 B ve F maddelerinin ihlalinden dolayı 52/4 uyarınca 1,000.-TL para cezası verilmesine oybirliğiyle,

b) Esentepe K.K.S.K. futbolcuları 112196 lisans numaralı Fatih Karal ve 112185 lisans numaralı Batuhan Güneş’e yaşanan saha olaylarının başlamasına sebebiyet verdikleri de dikkate alınarak DT 44/1’in ihlalinden dolayı DT 44/1 (a) uyarınca 12’şer resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

2. 04/11/2018 tarihinde Karaoğlanoğlu Orhan Dural stadında oynanan Türk Ocağı Limasol – Binatlı Y.S.K. KTFF U17 ligi A Grubu müsabakasında rakip takım oyuncusuna saldırıda bulunduğu ve keza kendi takım arkadaşını da darp ettiği gerekçesiyle oyundan ihraç edildiği raporlardan tespit edilen Binatlı Y.S.K. futbolcusu 113260 lisans numaralı Elmaz Ellidört’e DT 44/1’in ihlalinden dolayı DT 44/1 (a) uyarınca 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği rica olunur.

Ahmet MAHİREL

Başkan