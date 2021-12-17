KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü)

2 Maç Gökhan Özer (Küçük Kaymaklı TSK)

3 Maç Rifat Hacıarifoğlu (Hamitköy ŞHSK)

3 Maç Yasin Açıkel (Yenicami AK)

3 Maç Osman Şanverdi (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç Selahattin Akar (Mağusa Türk Gücü)

2 Maç Barış Dolu (Mağusa Türk Gücü)

1 Maç Anıljan Jorayev (Mağusa Türk Gücü)

3 Maç Burak Tümkan (Esentepe KKSK)

1 Maç Fırat Kulle (Görneç KSK)

3 Maç Levent Akçagil (Görneç KSK)

1 Maç Murat Kılınç (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

1 Maç Umutcan Tuna (Çetinkaya TSK)

1 Maç Halit Çulcu (Esentepe KKSK)

1 Maç Osman Çil (SFC Dörtyol SK)

1 Maç Efe Öztanoğlu (Miracle Değirmenlik SK)

1 Maç Kaan Zurnacılar (Yeniboğaziçi DSK)

2 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK)

2 Maç Hüseyin Yaralıoğlu (Düzkaya KOSK)

3 Maç Ahmet Kiracı (Karşıyaka ASK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR Sinan Öğüt (Mesarya SK) İlksen Yeşilada (Bostancı Bağcıl SK) Taner Ateş (Hamitköy ŞHSK) Hakan Demir (Yalova SK) Mehmet Çavuş (Maraş GSK) Hüseyin Taşçı (Göçmenköy İYSK) Hüseyin Yeşilbaş (Maraş GSK) Mikail Sivri (Küçük Kaymaklı TSK) Rahmi Çelik (Lefke TSK) Can Özbilen (Yeniboğaziçi DSK) Muhammet Mustafa Kırmızıyüz (L. Gençler Birliği SK) Enver Eren Çağlayan (Karşıyaka ASK) Samet Dolu (L. Gençler Birliği SK) Kadir Görcan (Yalova SK) Onur Kınay (Yenicami AK) Amaç Ozanlar (Mormenekşe GBSK) Mehmet Çiçen (Düzkaya KOSK) Oğuzhan Yaraşık (Mesarya SK) Alican Haddur (Merit Alsancak Yeşilova SK) Mertkan Tatar (Maraş GSK) Arda Ateş (Merit Alsancak Yeşilova SK) İsmet Enes Şafak (Göçmenköy İYSK) Emre Aktaş (Görneç KSK) Ismael Kone (Binatlı YSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARI

13/12/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün 27/11/2021 tarihinde Doğancı Emek stadında oynanan Bostancı Bağcıl S.K. – Larnaka Gençler Birliği müsabakasında kurallar gereği maç varakasına 1. T.C.’li futbolcu yazılması gerekirken 116164 lisans numaralı Azad Tay ve 114959 lisans numaralı Üstüncan Elmas olmak üzere yabancı futbolcu statüsünde 2 futbolcu yazıldığı yönündeki itirazı Kurulumuzca değerlendirilmiştir. Bostancı Bağcıl’ın savunması ve Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün sözlü itiraz ve savunmaları değerlendirilmiştir. Bu meselede 114959 lisans numaralı Üstüncan Elmas’ın 2018-2019, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında Bostancı Bağcıl Spor Kulübünde lisanslı olarak futbol oynadığı hususunda bulgusunda bulunuruz. KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı md.II /A yerli statü kazanılma statüsünü düzenlemekle birlikte 2019-2020 sezonunun pandemi koşulları ve yasal kısıtlamalar nedeniyle tamamlamadan oynanmış olan maçlar dikkate alınarak son 8 maçın oynanmadan, sezonun bittiğinin tescil edildiği gerçeğinden hareketle bu durumun futbolcu ve kulüplerin mağduriyet yaşamasına ya da hak kaybına uğramasına sebebiyet vermemesi maksadıyla alınmış olan 18/06/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı dikkate alındığında, ilgili sporcunun karar kapsamında yeni 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonlarında lisanslı konumunda olduğu hususunda bulgu da bulunmuştur. Yine mezkûr kararın içeriği incelendiği ve yönetim kurulu temsilcisinin yaptığı sözlü açıklama da dikkate alındıktan sonra ilgili geçici madde uyarınca 14959 lisans numaralı Üstüncan Elmas’ın yerli statü hakkının bulunduğu yönünde tespitte bulunuruz. Netice itibarı ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün itirazı oy birliği ile ret edilir.

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17/12/2021 15:35