KTFF Disiplin Kurulu Kararları Açıklandı
19/03/2025
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplantısını gerçekleştirdi. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan kurul, AKSA Süper Lig müsabakaları kapsamında disiplin cezalarını değerlendirdi ve kararlarını açıkladı.
Kırmızı Kart ve Disiplin Cezaları
-
Lukman Oluwadamilare Adeshina (Esentepe KKSK) - 1 Maç
-
Candy Agbane (Lefke TSK) - 1 Maç
-
Ladji Malle (Gönyeli SK) - 2 Maç
-
Ege Kula (Lefke TSK) - 3 Maç
-
Arda Yıldız (Çetinkaya TSK) - 2 Maç
-
Ali Arda Kara (Gönyeli SK) - 2 Maç
-
Uğur İsmetoğulları (Gönyeli SK) - 1 Maç
Teknik Direktör, Antrenör ve Kulüp Personeli Cezaları
-
Tuğrul Denkler (Esentepe KKSK) - 3 Maç
4 Sarı Kart Nedeniyle 1 Maç Cezalı Olan Oyuncular
-
Emin Atabek (Doğan Türk Birliği)
-
İrfan Özbaysal (Yenicami AK)
-
Arda Ateş (Alsancak Yeşilova SK)
-
Ahmet Eser Aksoy (Gönyeli SK)
-
Çağın Görkan (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
-
Mehmet Emin Çavdar (DND L. Gençler Birliği SK)
-
Kemal Can Bucak (Alsancak Yeşilova SK)