KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu bugün toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Lütfi Cilesun (Göçmenköy İYSK)

1 Maç

Tuğberk Keskin (Küçük Kaymaklı TSK)

3 Maç

Nazım Çangar (Binatlı YSK)

3 Maç

İsmail Hakkı Korkmaz (Mesarya SK)

3 Maç

Çağın Alibey (İncirli SK)

1 Maç

Mehmet Ada Arıkan (Esentepe KKSK)

1 Maç

Sabahiddin Özbek (Çetinkaya TSK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Mustafa Katakan (Cihangir GSK)

1 Maç

Sedat Devecioğlu (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç

Hüseyin Mertol (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç

Hakan Altın (China Bazaar Gençlik Gücü TSK)

3 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Sedat Akar (İncirli SK)

Hasan Yönlüer (Küçük Kaymaklı TSK)

Disiplin Kurulu Kararları

1) 24/10/2021 tarihinde, Gazimağusa Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Yonpaş Dumlupınar TSK - Cihangir GSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında meydana gelen kavgada, yedek kulübesinden çıkıp koşarak rakip takım futbolcusuna yumruk attığı raporlardan tespit edilen Yonpaş Dumlupınar TSK 113316 lisans numaralı futbolcusu Uğur Ertem’e, DT 43 (2)’nin ihlalinden dolayı 43 (2) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine; yine aynı karşılaşmada kavgaya karıştığı ve rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen Yonpaş Dumlupınar TSK 113015 lisans numaralı futbolcusu Arda Bayram’a DT 43 (2)’nin ihlalinden dolayı 43 (2) uyarınca 4 (Dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 24/10/2021 tarihinde, Gazimağusa Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda oynanan Yonpaş Dumlupınar TSK – Cihangir GSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakibinin sırtına yumruk attığı ve olayların çıkmasına sebebiyet verdiği keza hakeme yönelik küfürler ettiği raporlardan tespit edilen Cihangir GSK 112631 lisans numaralı futbolcusu Kemal Celal’a DT 41 (1)’in ve 43 (2)’nin ihlallerinden dolayı, DT 41 (1) (A) ve 43 (2) uyarınca 6 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 24/10/2021 tarihinde, Türk Ocağı Limasol SK – Yenicami AK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, topsuz alanda rakibinin yüzüne 2 kez yumruk attığı raporlardan tespit edilen Türk Ocağı Limasol SK 113330 lisans numaralı futbolcusu Eren Aksal’a DT 43 (2)’nin ihlalinden dolayı, DT 43 (2) uyarınca 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4) 23/10/2021 tarihinde, Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke TSK – Binatlı YSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, yedek kulübesinden çıkarak oyun alanına girdiği ve rakibin boğazını sıktığı raporlardan tespit edilen Binatlı YSK 114550 lisans numaralı futbolcusu Hasan Kaya’ya, DT 43 (2)’nin ihlalinden dolayı, DT 43 (2) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

5) DS-5/2021-2022 Sevk No ile 16116 maç numarası ile 23/10/2021 tarihinde Mormenekşe GBSK ile İncirli SK arasında oynanan AKSA 1.Lig karşılaşmasında Mormenekşe GBSK taraftarlarının yaratmış olduğu saha olaylarından dolayı KTFF Disiplin Talimatı 52. Maddesi uyarınca Mormenekşe GBSK Disiplin Kuruluna sevk edilmiştir. Maç hakemleri İsmail Ercan, Hakan Ünal ve Abdullah Genç’in ek raporları incelendiğinde maç bitiminde hakem 4’lüsü olarak hakem odasına girmek için hareketlendiğinde; odanın önünde Mormenekşe taraftarlarının saldırgan hareketlerde bulunduğu, aşırı küfürde bulunduğu ve hakemlerin yüzüne tükürdükleri tespit edilmiştir. Mormenekşe Gençler Birliği SK’nun 28/10/2021 tarihli savunması incelendiğinde maç süresince çıkan olayların Mormenekşe Gençler Birliği SK’nün teknik ekip ve yöneticilerinin olaya müdahalesi ile olayların büyümesini engellediği anlaşılmaktadır. Bu noktada; Mormenekşe Gençler Birliği SK’ne md 52 1 (B)’yi ihlalinden dolayı, olayın somut şartları da dikkate alınarak md 52/4 uyarınca 400.-TL (Dört yüz Türk Lirası) para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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28/10/2021 18:20