KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinde ceza alan futbolcu, yönetici, antrenör ve kulüp personelini açıkladı.
01/11/2018
İşte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu disiplin kurulu kararlar:
26-29 Ekim 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir: