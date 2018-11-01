HABER KIBRIS

KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinde ceza alan futbolcu, yönetici, antrenör ve kulüp personelini açıkladı.

ads
01/11/2018

KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

İşte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu disiplin kurulu kararlar:

 

26-29 Ekim 2018  tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

                            

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, ceza, maç, spor, haber, kıbrıs, döviz, euro, dolar, sterlin, türk lirası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems