KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

İşte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu disiplin kurulu kararlar:

26-29 Ekim 2018 tarihlerinde oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet Birinci Lig, U21ve U17 ligleri ile ilgili olarak Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir: