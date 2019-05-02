KTFF Disiplin Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig, U21 1.Lig maçlarının ardından verilen cezaları açıkladı. Oynanan maçlar sonucunda 10 futbolcu kırmızı kart sonucu cezalı duruma düşerken 24 futbolcu da ligdeki dördüncü sarı kartını görerek 1 maç ceza aldı.

27 Nisan 2019 - 28 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları ile ilgili olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu'na intikal ettirilen müsabaka isim listeleri, hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ışığında alınan kararlar aşağıda belirtildiği gibidir:

KIRMIZI KART CEZALILARI TAKIM FUTBOLCU CEZA ESENTEPE KKSK JUNIOR ANTHONY MFEDE 3 MAÇ LEFKE TSK MEHMET VOLKAN 3 MAÇ ESENTEPE KKSK HÜSEYİN BAHÇECİ 1 MAÇ GÖNYELİ SK OĞULCAN BALCI 2 MAÇ LEFKE TSK ŞEVKET US 1 MAÇ YALOVA SK MAHMUT İNECİ 1 MAÇ YALOVA SK SELÇUK DİLİK 1 MAÇ OZANKÖY SK AHMET BİÇEN 1 MAÇ OZANKÖY SK BERK ÖZDEMİRTAŞ 1 MAÇ MORMENEKŞE GB ERTAN MENEKŞELİ 1 MAÇ

ANTRENÖR / YÖNETİCİ / KULÜP PERSONELİ CEZALARI TAKIM ANTRENÖR / YÖNETİCİ/PERSONEL CEZA BİNATLI YSK MUSTAFA YAĞAN 1 MAÇ

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR FUTBOLCU TAKIM HAMİS ÇAKIR MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK MEHMET ÇİL MARAŞ GSK HALİL İBRAHİM ÇOCUK HAMİTKÖY ŞHSK EMİR DOLU YONPAŞ DUMLUPINAR TSK İSMET PAŞA PEHLİVAN AKOVA VUDA TÇB HÜSEYİN TAŞÇI BİNATLI YSK BAYRAM ANDAY DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK HÜSEYİN KONYALIOĞLU KARŞIYAKA ASK HASİP ULUHAN DOĞANCI SK MENTEŞ MERTKAYA GÖNYELİ SK RİFAT HACIARİFOĞLU KÜÇÜK KAYMAKLI TSK MUAMMER TİP BİNATLI YSK İBRAHİM HATAY BAF ÜLKÜ YURDU YEKTA POLAT MAĞUSA TÜRK GÜCÜ TUĞRULŞAN GÜNAY TÜRK OCAĞI LİMASOL MERT ALİ DEMİR MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK ABBAS GÜLER MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK KADİR DOĞAN KARŞIYAKA ASK MERT ATEŞ HAMİTKÖY ŞHSK MUHAMMET HASAN ÇİRKİN GENÇLİK GÜCÜ TSK DOĞUKAN ÖZDİKEN YENİCAMİ AK WANDERSON MIRANDA L. GENÇLER BİRLİĞİ SK SERHAT DESTE HAMİTKÖY ŞHSK EFOSA FRANCIS ONA ESENTEPE KKSK

DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 28/04/2019 tarihinde, Karaoğlanoğlu Orhan Dural stadında Merit Alsancak Yeşilova S.K. – Yenicami A.K. arasında oynanan K-Pet Süper Lig müsabakası başlamadan önce, M.A.Y.S.K. taraftarlarından bir grup seyircinin, Y.A.K. taraftarlarından bir gruba saldırıp darp ettiği ve 11/2018-2019 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilen saha olayları ile ilgili gözlemci raporu incelenmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde, Merit Alsancak Yeşilova S.K.’na DT 52(1)(f)’nin ihlalinden dolayı 52(4) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası ile birlikte 1,000.-TL para cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 27/04/2019 tarihinde, Doğancı Emek stadında, Doğancı S.K. – Göçmenköy İ.Y.S.K. arasında oynanan K-Pet 1.lig müsabakasının 85.nci dakikasında, Doğancı S.K. Başkanı Cemal Tabak’ın müsabaka hakemine yönelik saldırıda bulunması, keza Doğancı S.K. taraftarlarının neden olduğu saha olayları, 11/2018-2019 sevk numarası ile Kurulumuza sevk edilen meseleler ile ilgili raporlar incelenmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde,

a) Doğancı S.K. Başkanı Cemal Tabak’a, DT 44(1) ve (22)’nin ihlalinden dolayı DT 44(2) uyarınca, 200 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine

b) Doğancı S.K.’ne, taraftarlarının neden olduğu saha olayı nedeni ile, DT 52 (1)(A)’nın ihlalinden dolayı DT 52 (1) ve (2) uyarınca 1 maç saha kapatma cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.