Northernland Kıbrıs Kupası'nda Cezalar Açıklandı

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07/03/2024

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Northernland Kıbrıs Kupası'nda Cezalar Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Northernland Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

 

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

 

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)
1 Maç

Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği)
1 Maç

Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği)
2 Maç

Kadir Çetinkaya (Göçmenköy İYSK)
1 Maç

Hasan Ulukök (Miracle Değirmenlik SK)
3 Maç

 

 

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Enver Faris (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)
1 Maç
07/03/2024 21:33
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TAGS: KTFF, Disiplin Kurulu
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