Northernland Kıbrıs Kupası'nda Cezalar Açıklandı
07/03/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Northernland Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|
Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)
|
Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği)
|
Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği)
|
Kadir Çetinkaya (Göçmenköy İYSK)
|
Hasan Ulukök (Miracle Değirmenlik SK)
|
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
|
Enver Faris (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)