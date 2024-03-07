Northernland Kıbrıs Kupası'nda Cezalar Açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. Northernland Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği)

1 Maç Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği)

2 Maç Kadir Çetinkaya (Göçmenköy İYSK)

1 Maç Hasan Ulukök (Miracle Değirmenlik SK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ Enver Faris (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK)

1 Maç