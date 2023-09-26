KTFF Disiplin Kurulu sezonun ilk toplantısını gerçekleştirdi

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26/09/2023

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KTFF Disiplin Kurulu sezonun ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 2023-2024 sezonunun ilk disiplin kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda başkan Av. Gizem Bahri Soydan, Başkanvekili Av. Cemal Gündüz ve üyeler Av. Savaş Çakıcı, Av. Alpar Ulual ile Av. Macit Şefik yer aldı.

Disiplin Kurulu Başkanı Gizem Bahri Soydan ekibi adına yaptığı açıklamada, 2023-2024 sezonunun tüm takımlara hayırlı olmasını ve tüm takımların sağlıklı bir sezon geçirmelerini diledi.

26/09/2023 15:37
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TAGS: Disiplin Kurulu
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