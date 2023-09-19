KTFF Disiplin Kurulu'na iki yeni üye atandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Disiplin Kurulu Üyelerinden Av. Hüseyin Baflı ve Av. Özlem Bendaşan'ın görevlerinden aflarını istedikleri belirtildi. Bu bağlamda disiplin kurulu üyelerinin yerine Av. Alpar Ulual ve Av. Macit Şefik disiplin kurulu üyesi olarak atandıkları bilgisi paylaşıldı

Federasyon tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun Disiplin Kurulu Üyeleri Av. Hüseyin Baflı ve Av. Özlem Bendaşan yoğun işleri sebebiyle görevlerinden aflarını istemişlerdir. Bu bağlamda ilgili disiplin kurulu üyelerinin yerine 19.09.2023 tarihinden itibaren Av. Alpar Ulual ve Av. Macit Şefik disiplin kurulu üyesi olarak atanmışlardır. Av. Hüseyin Baflı ve Av. Özlem Bendaşan’a bugüne kadar federasyonumuz için verdikleri emekler ve hizmetler için teşekkür eder, Av. Alpar Ulual ve Av. Macit Şefik’e yeni görevlerinde başarılar dileriz."