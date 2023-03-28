Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 24-26 Mart 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı

AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, başkanvekili Av. Cemal Gündüz başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ossy Martin Eugene (Yonpaş Dumlupınar TSK)

1 Maç

Ömer Akman (Çetinkaya TSK)

1 Maç

Uysal Akçagil (Cihangir GSK)

1 Maç

Abdullah Şengül (Mesarya SK)

2 Maç

Cenkay Yarışan (Girne Halk Evi)

2 Maç

Orhan Tanık (Lapta TBSK)

2 Maç

Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe GBSK)

2 Maç

Mustafa Akkuş (Miracle Karşıyaka ASK)

1 Maç

Gökdeniz Onat (Mormenekşe GBSK)

2 Maç

Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi DSK)

1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Faruk Dalgınlı (M.Hacıali Yılmazköy SK)

2 Maç

Nihat Selengin (Yenierenköy TSK)

3 Maç

İrfan Esendağlı (Mesarya SK)

3 Maç

İbrahim Özerinç (Yeniboğaziçi DSK)

2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Mehmet Gürlü (Mağusa Türk Gücü)

Mehmet Neşe (Binatlı YSK)

Çağrı Kıral (Mesarya SK)

Sercan Demirman (Cihangir GSK)

Ümit Genç (Düzkaya KOSK)

Olgun Tekbıyık (Pera L. Gençler Birliği SK)

Cemal Yaşınses (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Civan Hısır (Yalova SK)

Mejdi Direniş (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Emre Mutlu (Esentepe KKSK)

Mehmet Fatih Parlak (Merit Alsancak Yeşilova SK)

Tolga Yusuf (Yonpaş Dumlupınar TSK)

Mustafa Seleker (Cihangir GSK)

Mustafa Soytürk (Esentepe KKSK)

Mehmet Güvenoğlu (Cihangir GSK)

Cem Demirbüker (Düzkaya KOSK)

Mehmetali Cemal Poyrazer (Yalova SK)

Oğulcan Şengül (Mesarya SK)

Halil İbrahim Damlar (Göçmenköy İYSK)

Oğuz Göktaş (Ünimar Maraş GSK)

Batuhan Bal (Düzkaya KOSK)

Badara Naby Sylla (Yenicami AK)

Muhammet Çebi (Yenierenköy TSK)

Hüsnü Minalay (Yeniboğaziçi DSK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 25/03/2023 tarihinde Girne Pia Bella Sahası’nda Doğan Türk Birliği ile China Bazaar Gençlik Gücü

TSK arasında oynanan müsabakada 3734 lisans numaralı China Bazaar Gençlik Gücü TSK yöneticisi Naim Akbulut’un maçın 15. dakikasında yöneticisi olduğu China Bazaar Gençlik Gücü

TSK oyuncusunun oyun alanı haricinde yerde olduğu ve hakem tarafından sağlıkçı çağırıldığı esnada saha içerisine girerek maçın hakemi ile münakaşaya girdiği, maçın hakemi tarafından ihtar edildiği, ihtara müteakip eylemlerine devam ederek ikinci ihtar ile oyundan ihraç edildiği ve fakat ihraç kararı sonrası maçın hakemine yönelik hakaret ederek saldırı teşebbüsünde bulunduğu, ihraç sonrasında maçın hakemine yönelik çeşitli ithamlarda bulunduğu ve ilk devre ile birlikte hakem soyunma odasında iken eylem ve söylemlerine devam ettiği ve görevli polislerin engel olduğu maçın 2. Devresi boyunca da eylem ve söylemlerine devam ettiği, maçın sonrasında yine hakem soyunma odası önünde eylemlerine ve hakaretlere devam ettiği ve maç hakemlerinin araçlarına kadar polisler eşliğinde gittiği hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir.

Dolayısı ile Kurulumuz China Bazaar Gençlik Gücü TSK yöneticisi Naim Akbulut’un DT 44’ü ihlal ettiği bulgusuna varmıştır. Ve ilgili yöneticisinin DT 44/1/b uyarınca 60 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar vermiştir.

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28/03/2023 19:00