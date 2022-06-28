KTFF: Foto muhabiri Alkan Baykent'in akreditasyonu iptal edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu foto muhabiri Alkan Baykent'in akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

Spor kamuoyunun bilgisine,

B352 akreditasyon numaralı foto muhabiri Alkan Baykent’in sosyal medya hesabından, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ve KTFF Kurulları’nı hedef alan ahlaksız ve seviyesiz açıklamalarından dolayı KTFF’de var olan akreditasyonunun iptal edildiğini ve ilgili şahsın bu tarihten itibaren KTFF nezdinde yapılacak hiçbir organizasyonda statlara alınmayacağını bildiririz.

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28/06/2022 15:47