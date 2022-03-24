KTFF ile Puma arasında dev işbirliği

Sahip olduğu köklü spor mirasıyla dünyanın önde gelen global spor markası PUMA, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ve Kemaler Group arasında gerçekleşen anlaşma kapsamında Kıbrıs futbolunun geleceği için yapılan önemli bir desteğin parçası oldu.

Yeni anlaşma, 24 Mart 2022 Perşembe günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreniyle basına duyuruldu.

2022/23 futbol sezonuyla başlayacak yeni anlaşma ile, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Futbol Takımı 3 yıl boyunca PUMA formalarıyla sahada olacak. Aynı zamanda, KTFF Süper Lig ve Birinci Lig kapsamında oynanacak tüm maçlarda PUMA Orbita futbol topu kullanılacak.

Bu anlaşmayla beraber KKTC Milli Takımı, PUMA formayla sahaya çıkan İtalya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti gibi büyük milli takımların arasındaki yerini almış olacak. PUMA’nın resmi top tedarikçisi olduğu diğer dünya ligleri arasında da İspanya La Liga ve İngiltere Futbol Ligi yer alıyor.

Gerçekleşen imza töreninde, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu şu yorumlarda bulundu: “Bugünkü işbirliğinden dolayı çok mutluyum. Çok çok önemli ve değerli bir anlaşma ve işbirliğine imza koyuyoruz. Ben Puma ailesine Kıbrıs Türk gençliğine gösterdiği değer ve ilgi için çok teşekkür ederim. Tarihte ilk kez KKTC’nin kendi forması dizayn edilecek ve satışa sunulacak. Bu ülkemizde büyük bir eksiklikti. Özellikle yabancılar ve turistler tarafından bize de sürekli olarak KKTC milli takımı forması talebi oluyordu. Bu anlamda da ülkemiz açısından güzel bir işbirliği oldu. Ben tekrardan Kıbrıs Türk gençliği adına bu anlaşmaya imza koyan taraflara teşekkürlerimi sunuyorum”

PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis şu açıklamalarda bulundu: “Kemaler Group aracılığıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na forma ve futbol topu desteği verecek olmamız bizim için çok değerli. PUMA, bütün dünyada spor ve sporcuları destekleyen bir marka. Bir Kıbrıslı olarak ben de aynı değerleri paylaşıyorum. KKTC milli futbol takımlarının ve KTFF Süper Lig’de mücadele eden tüm takımların dünya seviyesinde malzemelerle sahaya çıktığını görmek bizi çok mutlu edecek.”

PUMA’nın KKTC Milli Futbol Takımı için tasarladığı formalar, Ağustos ayında düzenlenecek tanıtım etkinliğiyle görücüye çıkacak.

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24/03/2022 15:33