KTFF ile TTFF arasında U16 Barış Kupası oynanacak
08/01/2024
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ile Türk Toplumu Futbol Federasyonu (TTFF) arasında U16 kategorisinde Barış Kupası oynanacak. 13 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 17.00'de Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Genç Milli Takımlar Antrenörü Hüseyin Kızmazoğlu, yardımcısı Hasan Özkan ve kaleci antrenörü Hüseyin Mertol 22 kişilik maç kadrosunu açıkladı.
KKTC U16 Milli Takımı'nın ilk antrenmanı yarın (09.01.2024 Salı) saat 16.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda gerçekleşecek, ardından kafile 10.01.2024 Çarşamba günü KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda seminere katılacak. 11.01.2024 Perşembe günü 2.antrenman Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 17.00’de yapılırken, kafile 12.01.2024 Cuma günü Girne Acapulco Hotel'de kampa girecek. Kampın ardından karşılaşmanın başlama saati beklenecek.
10.01.2024 tarihinde düzenlenecek seminerlerde saat 15.00’te Psikolog Cansın İskender “Sporcu Psikolojisi” konu başlığında, saat 16.00’da da Ogün Genç Kaçmaz “Sporcu-Medya İlişkisi” konu başlığında futbolcularla deneyimlerini paylaşacak.
U16 Milli Takım kadrosu şöyle;
|
ADI-SOYADI
|
TAKIMI
|
Ahmet Dönmez
|
Baf Ülkü Yurdu
|
Ali Kemal Karaca
|
Yonpaş Dumlupınar TSK
|
Ali Özinançlı
|
Yenicami AK
|
Arkan Erçelik
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
Baran Çalışkan
|
Yenicami AK
|
Cavit Demiray
|
Yenicami AK
|
Celal Şehsuvaroğlu
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
Çağatay Çetinel
|
Yeniboğaziçi DSK
|
Dursun Kaçar
|
Mağusa Türk Gücü
|
Efe Kanat
|
Pera L. Gençler Birliği SK
|
Faruk Çeler
|
Miracle Değirmenlik SK
|
Hakkı Duvarcı
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
Halit Şakalak
|
Alsancak Yeşilova SK
|
Hasan Ömerpaşa
|
Yenicami AK
|
İbrahim Enes Doyduk
|
Küçük Kaymaklı TSK
|
Mehmet Ege Kurt
|
Yonpaş Dumlupınar TSK
|
Mustafa Korkmaz
|
Mesarya SK
|
Ömer Bayraktar
|
Gönyeli SK
|
Rıdvan Konaç
|
Doğukent SK
|
Rifat Salih Dursun
|
Yonpaş Dumlupınar TSK
|
Yunus Dilöz
|
Türk Ocağı Limasol
|
Yusuf Doğan
|
Göçmenköy İYSK