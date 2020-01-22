KTFF MHK Kış Semineri gerçekleşiyor

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22/01/2020

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KTFF MHK Kış Semineri gerçekleşiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Kış Semineri’nin resmi açılışı yarın gerçekleşecek. Girne Grand Pasha Hotel’deki seminerin açılışı saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminer için bugün otele yerleşen hakem kafilesi çeşitli konu başlıkları altında eğitim görecek. Seminere Türkiye Futbol Federasyonu-MHK Üyesi Hamza Işın, MHK Eğitimcisi Sürhat Müniroğlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı ve TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı da katılacak.

Program şöyle;

22 Ocak 2020, Çarşamba

Saat

Aktiviteler

13.00 - 14.30

Hakemlerin Hotele Girişi

15.00 - 15.05

Programın Tanıtımı

15.05 - 15.30

Hatırlatmalar 1 (S. ÖZBİLGEHAN / D. ATAKAN)

15.30 - 16.00

Kahve Molası

16.00 - 17.00

Video Test  (D.ATAKAN)

17.00 - 17.15

Kahve Molası

17.15 - 18.00

Sarı Kartlık Fauller ve Avantaj (H.IŞIN)

19.00 - 20.30

Akşam Yemeği

20.30 – 22.00

YH Konuları Grup Çalışması

23 Ocak 2020, Perşembe

Saat

Aktiviteler

07.00 - 09.45

Sabah Kahvaltısı

10.00 - 10.30

Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Konuşmalar

10.30 - 11.00

Kahve Molası

11.00 - 12.00

Video Test Geri Bildirimi (D.ATAKAN)

12.00 - 12.30

Odaların Boşaltılması ve Kahve Molası

12.00 - 13.00

Elle Oynamalar / Ceza Alanı Kararları (H.IŞIN)

13.00 - 14.30

Öğle Yemeği

14.45 - 15.30

Yardımcı Hakem Konuları Grup Çalışması Geri Bildirimi I  (S. MÜNİROĞLU)

15.30 - 15.45

Kahve Molası

15.45 - 16.30

Yardımcı Hakem Konuları Grup Çalışması Geri Bildirimi II (S. MÜNİROĞLU)

16.30 - 16.45

Kahve Molası

16.45 - 17.30

Takım Çalışması (H.IŞIN / S. MÜNİROĞLU)

17.30 - 17.45

Ara

17.45 - 18.00

Hatırlatmalar 2 ve Seminerin Kapanışı (S. ÖZBİLGEHAN / D. ATAKAN)
22/01/2020 15:45
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TAGS: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu
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