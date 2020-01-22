KTFF MHK Kış Semineri gerçekleşiyor
22/01/2020
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Kış Semineri’nin resmi açılışı yarın gerçekleşecek. Girne Grand Pasha Hotel’deki seminerin açılışı saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminer için bugün otele yerleşen hakem kafilesi çeşitli konu başlıkları altında eğitim görecek. Seminere Türkiye Futbol Federasyonu-MHK Üyesi Hamza Işın, MHK Eğitimcisi Sürhat Müniroğlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı ve TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı da katılacak.
Program şöyle;
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22 Ocak 2020, Çarşamba
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Saat
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Aktiviteler
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13.00 - 14.30
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Hakemlerin Hotele Girişi
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15.00 - 15.05
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Programın Tanıtımı
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15.05 - 15.30
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Hatırlatmalar 1 (S. ÖZBİLGEHAN / D. ATAKAN)
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15.30 - 16.00
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Kahve Molası
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16.00 - 17.00
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Video Test (D.ATAKAN)
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17.00 - 17.15
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Kahve Molası
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17.15 - 18.00
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Sarı Kartlık Fauller ve Avantaj (H.IŞIN)
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19.00 - 20.30
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Akşam Yemeği
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20.30 – 22.00
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YH Konuları Grup Çalışması
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23 Ocak 2020, Perşembe
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Saat
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Aktiviteler
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07.00 - 09.45
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Sabah Kahvaltısı
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10.00 - 10.30
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Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Konuşmalar
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10.30 - 11.00
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Kahve Molası
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11.00 - 12.00
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Video Test Geri Bildirimi (D.ATAKAN)
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12.00 - 12.30
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Odaların Boşaltılması ve Kahve Molası
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12.00 - 13.00
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Elle Oynamalar / Ceza Alanı Kararları (H.IŞIN)
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13.00 - 14.30
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Öğle Yemeği
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14.45 - 15.30
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Yardımcı Hakem Konuları Grup Çalışması Geri Bildirimi I (S. MÜNİROĞLU)
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15.30 - 15.45
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Kahve Molası
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15.45 - 16.30
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Yardımcı Hakem Konuları Grup Çalışması Geri Bildirimi II (S. MÜNİROĞLU)
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16.30 - 16.45
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Kahve Molası
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16.45 - 17.30
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Takım Çalışması (H.IŞIN / S. MÜNİROĞLU)
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17.30 - 17.45
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Ara
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17.45 - 18.00
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Hatırlatmalar 2 ve Seminerin Kapanışı (S. ÖZBİLGEHAN / D. ATAKAN)