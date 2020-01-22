KTFF MHK Kış Semineri gerçekleşiyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Kış Semineri’nin resmi açılışı yarın gerçekleşecek. Girne Grand Pasha Hotel’deki seminerin açılışı saat 10.00’da gerçekleşecek. Seminer için bugün otele yerleşen hakem kafilesi çeşitli konu başlıkları altında eğitim görecek. Seminere Türkiye Futbol Federasyonu-MHK Üyesi Hamza Işın, MHK Eğitimcisi Sürhat Müniroğlu, TFF Temsilciler Kurulu Başkanı ve TFFHGD Başkanı Abdurrahman Arıcı da katılacak.

Program şöyle;

22 Ocak 2020, Çarşamba Saat Aktiviteler 13.00 - 14.30 Hakemlerin Hotele Girişi 15.00 - 15.05 Programın Tanıtımı 15.05 - 15.30 Hatırlatmalar 1 (S. ÖZBİLGEHAN / D. ATAKAN) 15.30 - 16.00 Kahve Molası 16.00 - 17.00 Video Test (D.ATAKAN) 17.00 - 17.15 Kahve Molası 17.15 - 18.00 Sarı Kartlık Fauller ve Avantaj (H.IŞIN) 19.00 - 20.30 Akşam Yemeği 20.30 – 22.00 YH Konuları Grup Çalışması

23 Ocak 2020, Perşembe Saat Aktiviteler 07.00 - 09.45 Sabah Kahvaltısı 10.00 - 10.30 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Konuşmalar 10.30 - 11.00 Kahve Molası 11.00 - 12.00 Video Test Geri Bildirimi (D.ATAKAN) 12.00 - 12.30 Odaların Boşaltılması ve Kahve Molası 12.00 - 13.00 Elle Oynamalar / Ceza Alanı Kararları (H.IŞIN) 13.00 - 14.30 Öğle Yemeği 14.45 - 15.30 Yardımcı Hakem Konuları Grup Çalışması Geri Bildirimi I (S. MÜNİROĞLU) 15.30 - 15.45 Kahve Molası 15.45 - 16.30 Yardımcı Hakem Konuları Grup Çalışması Geri Bildirimi II (S. MÜNİROĞLU) 16.30 - 16.45 Kahve Molası 16.45 - 17.30 Takım Çalışması (H.IŞIN / S. MÜNİROĞLU) 17.30 - 17.45 Ara 17.45 - 18.00 Hatırlatmalar 2 ve Seminerin Kapanışı (S. ÖZBİLGEHAN / D. ATAKAN)

22/01/2020 15:45