KTFF MHK, TFF'nin Antalya'daki Kış Semineri'ne katıldı

ads ads ads ads
13/12/2022

ads
ads
KTFF MHK, TFF'nin Antalya'daki Kış Semineri'ne katıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak TFF MHK Antalya Kış Semineri'ne katıldı. Seminerde KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, Başkanvekili Derviş Atakan ve Süper Lig Hakemleri Tufan Çerçioğlu ile Ferhat Tuna katıldı. Seminerin açılışını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaparken, açılış konuşmasında KTFF MHK katılımcılarına ve KTFF'ye de hoş geldiniz mesajı verdi. Konuşmaların ardından Hugh Dallas ve TFF MHK Eğitimcileri, teknik konularda sunum gerçekleştirdi.

13/12/2022 15:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: KTFF MHK, TFF, antalya, kış, seminer,
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.