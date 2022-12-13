KTFF MHK, TFF'nin Antalya'daki Kış Semineri'ne katıldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Futbol Federasyonu'nun davetlisi olarak TFF MHK Antalya Kış Semineri'ne katıldı. Seminerde KTFF MHK Başkanı Sadık Özbilgehan, Başkanvekili Derviş Atakan ve Süper Lig Hakemleri Tufan Çerçioğlu ile Ferhat Tuna katıldı. Seminerin açılışını TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaparken, açılış konuşmasında KTFF MHK katılımcılarına ve KTFF'ye de hoş geldiniz mesajı verdi. Konuşmaların ardından Hugh Dallas ve TFF MHK Eğitimcileri, teknik konularda sunum gerçekleştirdi.

Bu habere tepkiniz:



13/12/2022 15:17