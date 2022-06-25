Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleşti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Divan Başkanlığı’na Göçmenköy temsilcisi Arslan Bıçaklı, Divan Başkanvekilliği’ne Doğan Türk Birliği Başkanı Bayar Piskobulu ve Divan Sekreterliği’ne de Mağusa Türk Gücü Başkanı Koral Bozkurt seçildi. Divan seçiminin ardından KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu faaliyet raporunu okudu. Rapor genel kurulun onayına sunularak oybirliği ile kabul edildi. Ardından ise bağımsız denetçi Demir Adanır mali raporu okudu. Mali rapor da divan tarafından genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Sertoğlu: “İstediğimiz olmazsa bu ligi başlatmam”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu yaptığı konuşmada, devletin ödemesi gereken devlet katkılarını zamanında ödemediğini, bu rakamların çok büyük rakamlar olmadığını ve hem kulüplerin, hem hakemlerin hem de federasyonunun bu konudan dolayı mağdur olduğunu ifade etti. Sertoğlu, ülkede ciddi bir ekonomik kriz olduğunu ve hayatın pahalılaştığını ifade ederek, bilimsel olarak çalıştıklarını ve Başbakan ile görüşerek devlet katkısı konusunda önerilerini sunduklarını belirtti. Sertoğlu ayrıca katkının istedikleri seviyeye gelmemesi durumunda KTFF olarak 17 Eylül 2022'de başlatmayı planladıkları ligleri başlatmayacaklarını söyledi.

“Her bir lisanslı futbolcu için bir fidan dikeceğiz”

Başkan Sertoğlu ülkenin 3-4 gündür yangın sebebiyle çok üzüldüğünü belirterek, KTFF olarak bu konuda çalışma başlattıklarını ve yangında yanan bölgeye her bir lisanslı futbolcu için bir fidan dikeceklerini belirtti. Bu yardım ile ilgili görüşmeler gerçekleştireceklerini kaydeden Sertoğlu; kulüpler, futbolcular, antrenörler, hakemler kısacası tüm camia olarak bu konuda birlik olacaklarını ifade ederek bu konuyu detaylandıracaklarını belirtti.

Sertoğlu’nun konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Serbest Transfer yaşı ve hizmet yılı 1 yıl yükseldi

Kulüpler Birliği ve kulüplerin önerisi ile genel kurul divanına 2 maddeden oluşan öneri sunuldu. Buna göre söz konusu maddelerde 2022-2023 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere KTFF Amatör Futbol Transfer ve Tescil Talimatı’nda yer alan serbest kalma yaşının 28’den 29’a yükseltilmesine, aralıksız 3 sezon aynı takımda hizmet süresinin ise aralıksız 4 sezon aynı takımda olması yönünde öneri sunuldu. Söz konusu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Lisansın serbest kalma süresi üç yıla çıkartıldı

Ayrıca yine Kulüpler Birliği ve kulüplerin önerisi ile KTFF Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nda yer alan bir futbolcunun iki yıl futbol oynamaması durumunda serbest kalma hakkının, üç yıl futbol oynamaması durumunda serbest kalma hakkı olarak değiştirilmesi önerisi sunuldu. Söz konusu öneri de oybirliği ile genel kurul tarafından kabul edildi.

Toplantının sonunda dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Kulüp başkan ve temsilcileri söz alarak gündemdeki konuları değerlendirdi.

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25/06/2022 13:03