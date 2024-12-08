KTFF: Son anına kadar futbolun içinde kaldı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Fevzi Beyar’ın acı haberinin ardından sevenlerine ve ailesine başsağlığı diledi.

"Kıbrıs Türk futboluna önce futbolcu, devamında da üst düzey hakem olarak büyük hizmetleri bulunan sayın Fevzi Beyar’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Devamında futboldan kopmayan Beyar, uzun süre Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve futbol yorumcusu olarak son anına kadar futbolun içinde kaldı. Eleştiri ve önerileri ile her zaman futbolda gelişimi savundu.

Başta ailesi olmak üzere, tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."