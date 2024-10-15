KTFF Soruşturma Merci İki İsmi Disiplin Kurulu'na Sevk Etti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, 15 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu'nun 4. hafta maçlarına ilişkin disiplin sevk kararlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, Gazimağusa Canbulat Stadı’nda oynanan Mağusa Türk Gücü – Yenicami AK karşılaşmasında, Yenicami AK teknik direktörü Hasan Topaloğlu (lisans numarası: 1070), Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi gereğince Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Öte yandan, Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Doğan Türk Birliği mücadelesinde, China Bazaar Gençlik Gücü TSK yöneticisi Suat Erosal (lisans numarası: 4962), Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Söz konusu sevk kararlarının ardından her iki isim hakkında Disiplin Kurulu tarafından verilecek kararlar merakla bekleniyor.