KTFF Soruşturma Merci sevk kararları açıklandı

KTFF Soruşturma Merci, Cihangir GSK’nin futbolcusu Turan Eskidemir ile Bekir Topuz’un ve Gönyeli SK yöneticisi Oğuz Kulan’ın Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verildiğini duyurdu.

Alınan karar şöyle:

3 Nisan 2022 tarihinde, 16888 maç numarası ile Cihangir GSK ile Mesarya SK arasında oynanan AKSA A2 Süper Lig müsabakası sonrasında Cihangir GSK’nin 113023 lisans numaralı futbolcusu Turan Eskidemir ile 112637 lisans numaralı futbolcusu Bekir Topuz’un rakiplerine yönelik saldırı ve darp fiilleri sonucunda KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. maddeleri uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine; yine aynı maçta Mesarya SK’nın 111622 lisans numaralı futbolcusu Ahmet Yaman’ın rakibine yönelik saldırı ve darp fiilleri sonucunda KTFF Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmelerine karar verilmiştir.

2 Nisan 2022 tarihinde, 16646 maç numarası ile Gönyeli SK ile Küçük Kaymaklı TSK arasında oynanan AKSA Süper Lig müsabakasında 4538 lisans numaralı Gönyeli SK yöneticisi Oğuz Kulan’ın müsabaka hakemlerine yönelik Kişilik haklarına saldırı, hakaret, küfür ve tehdit eylemleri nedeniyle, KTFF Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

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04/04/2022 15:48