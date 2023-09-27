KTFF Sponsorlarıyla Toplu İmza Töreni Yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 2023-2024 sezonu sponsorlarıyla toplu imza töreni gerçekleştirdi.

Başbakan Ünal Üstel’in şahitliğinde gerçekleşen imza töreninde Süper Lig, 1.Lig ve A2 Ligleri isim sponsoru AKSA, Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligleri sponsoru Digiturk Kıbrıs, U16 Ligi sponsoru Asbuzu Ticaret, U14 Ligi sponsoru red7oil ve Bilişim sponsoru Kıbrısonline ile protokol imzalandı.

İmza törenine Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütçü, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve yönetimi, Kulüpler Birliği yönetimi, Süper Lig ve 1.Lig kulüp başkanları ile spor basını şefleri katıldı. Törende hali hazırda sözleşmeleri devam eden Kıbrıs Kupası sponsoru NorthernLAND, Kadınlar Ligi İsim sponsoru, Resmi Maç Topu Sponsoru ve Milli Takımlar Malzeme sponsoru PUMA ve İletişim sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’e de teşekkür edildi.