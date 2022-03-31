KTFF Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu 30.03.2022 tarihinde Av. Salih Irkad başkanlığında toplandı. Gerçekleşen toplantıda Dörtyol SK, Karaoğlanoğlu SK ve Dikmen Gücü SK’nın itirazları değerlendirildi.

Toplantıda şu kararlar alındı:

1) AKSA 1.Lig ekibi Dörtyol Spor Kulübü’nün 115485 lisans numaralı futbolcusu Berkant İstanbul ile ilgili yapılan itiraz dilekçesi incelenmiş olup futbolcunun 3 müsabakadan men cezasının “2 müsabakadan men” cezasına düşürülmesine,

2) İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup ekibi Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün 106957 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Korkmaz ile ilgili itiraz dilekçesi incelenmiş olup futbolcunun 3 müsabakadan men cezasının “2 müsabakadan men” cezasına düşürülmesine,

3) İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup ekibi Dikmen Gücü Spor Kulübü’nün 105552 lisans numaralı futbolcusu Erkan Neval Esengül ile ilgili itiraz dilekçesi incelenmiş olup futbolcunun toplamda aldığı 65 müsabakadan men cezasının “40 müsabakadan men” cezasına düşürülmesine karar verilmiştir.

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31/03/2022 11:12