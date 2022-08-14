KTFF, Tatar'a dava sürecini başlatıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ,KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın KTFF ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na yönelik “hakaret” içerikli sözleri sebebiyle dava sürecini yarın (15 Ağustos 2022 Pazartesi) dava başvurusunu saat 10.00'da Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde başlatacaktır.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu’nun 10 Ağustos 2022 tarihinde almış olduğu karar uyarınca, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın KTFF ve KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’na yönelik “hakaret” içerikli sözleri sebebiyle dava süreci yarın (15 Ağustos 2022 Pazartesi) resmen başlatılacaktır.

KTFF Başkan ve yönetim kurulu yarın saat 09.30’da Futbol Federasyonu’nda toplanarak ilgili dava başvurusu için saat 10.00’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde olacaktır.

Gerçekleştirilecek yasal işlemlerin akabinde KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nun konu ile ilgili kısa bir açıklaması olacaktır.

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14/08/2022 16:05