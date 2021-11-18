KTFF ve Kulüpler Birliği yetkililerinden Ersoy İnce'ye ziyaret

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) ve Kulüpler Birliği yetkilileri Mağusa’nın tanınmış simalarından, Mağusa Türk Gücü’nün eski kulüp başkanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Mağusa milletvekillerinden Ersoy İnce’yi ziyaret etti. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde tedavi gören İnce’yi ziyarette KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ve Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler bulundu.

Duvarcı ve Karavezirler, İnce’ye ülke futboluna yapmış olduğu katkılar sebebiyle plaket takdim ederken, Ersoy İnce ziyaretten dolayı büyük mutluluk duydu.

Duvarcı: “İnce’nin futbol maçlarına gitmeye başlamasından dolayı mutlu oldum”

KTFF 2.Başkanvekili Hüseyin Duvarcı ziyaretle ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada; Ersoy İnce’nin ülke futbolu için önemli bir değer olduğunu, ülke futbolunda çok fazla emek verdiğini ve kendisinin KTFF adına bu plaketi takdim ettiğini kaydetti. Duvarcı, özellikle Mağusalılar için Ersoy İnce’nin çok değerli bir isim olduğunu, İnce’nin halkın arasına karışıp futbol maçlarına da gitmeye başlamasından dolayı da çok mutlu olduğunu ifade etti.

Karavezirler: “İnce’nin ülke futboluna büyük emekleri geçmiştir”

Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler ise ziyaretle ilgili olarak, bir süredir Mağusa Türk Gücü’nün eski başkanı Ersoy İnce’ye ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını ve bunun gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Ülke futboluna kulüp başkanı olarak önemli hizmetleri geçen İnce’nin Kulüpler Birliği olarak yanında olduklarını aktaran Karavezirler, “Ersoy İnce, Kulüpler Birliği’nin kurulmasında da öncü olan isimlerden biridir. Dolayısıyla birliğimizin bu günlere gelmesi adına da çok değerli emekleri olmuştur.”dedi. Karavezirler, hem mevcut hem de geçmiş kulüp başkanlarına bir vefa borçları olduğunu ve ellerinden geldiğince bu tür ziyaretleri sürdüreceklerini belirtti.

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18/11/2021 12:49