KTFF Yönetim Kurulu Kararları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde bugün Yönetim Kurulu Kararları'nı yayınladı.

İşte KTFF Yönetim Kurulu'nun 13 Ekim 2021, Çarşamba günü aldığı kararlar:

1) 02/10/2021 tarihinde 16093 maç numaralı İncirli SK ile Düzkaya KOSK arasında oynanan karşılaşma için İncirli SK’nın KTFF Yönetim Kurulun yapmış olduğu dilekçe incelenmiş olup;

Oynanan karşılaşmada Düzkaya KOSK’un maç kadrosunda ve/veya müsabaka isim listesinde iki Türkiye Cumhuriyeti uyruklu futbolcu bulundurduğu nedeniyle KTFF Müsabaka Talimatı 24. Maddesinin (e) fıkrasının ihlali nedeninden yine KTFF Müsabaka Talimatı 25. Maddesinin (1). Ve (3). Fıkrası gereği, ilgili maçla ilgili 3- 0 hükmen mağlubiyet cezası verme yetkisi KTFF Yönetim Kurulunda olmadığından, Düzkaya KOSK’un Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine;

2) 09/10/2021 tarihinde 16343 maç numaralı Karşıyaka ASK ile Bostancı Bağcıl SK arasında oynanan AKSA A2 1. Lig karşılaşmasında Karşıyaka ASK futbolcusu Recep Tayyip Erduran’ın hakeme yapmış olduğu darp fiili yüzünden yarım kalması nedeniyle, KTFF Müsabaka Talimatı’nın 22. Maddesi gereği ve yine KTFF Müsabaka Talimatı’nın 25. Maddesinin (2). Fıkrası gereği Karşıyaka ASK’nın hükmen yenik sayılarak Karşıyaka ASK 0 – Bostancı Bağcıl SK 3 olarak maçın tescil edilmesine;

3) AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1. Liglerinin 3. Ve 4. Hafta maçlarının, 16093 ve 16343 numaralı maçlar haricinde, tescil edilmesine;

4) Doğancı SK’nın 12/10/2021 tarihli KTFF Tahkim Kuruluna vermiş olduğu dilekçenin KTFF Tahkim Kurulu tarafından reddedilmiş ve verilen karar gereği KTFF idaresinin yapmış olduğu işlemin hatalı olduğu ve ilgili bonservisin geçerli olması gerekliliği kararı neticesinde ilgili bonservisin geçerli olduğuna ve/veya geçerli sayılmasına karar verilmiştir.

Bu habere tepkiniz:



15/10/2021 15:42