KTFF Yönetim Kurulu Kararları açıklandı

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23/08/2023

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KTFF Yönetim Kurulu Kararları açıklandı

KTFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar aldı.

Alınan kararlar şöyle:

  1. Süper Lig ve 1.Lig takımlarının Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nden altyapı liglerinde (A2-U16-U14 vb.) oynaması maksadı ile GEÇİCİ/KİRALIK TRANSFER işlemi yapılarak transfer edilmiş 01.01.2004 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların A Takım karşılaşmalarında süre almaları durumunda ilgili kulübe söz konusu ihlali gerçekleştirdiği karşılaşmada HÜKMEN MAĞLUBİYET cezası verilmesine,
  2. 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak olan 2023-2024 sezonu 2. Transfer Dönemi BONSERVİS ve GEÇİCİ BONSERVİS belgelerinin, KTFF’nin belirlediği maktu formlara göre kabul edilmesine ve form örneklerinin KTFF’nin resmi web sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir
23/08/2023 15:23
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TAGS: KTFF Yönetim Kurulu, kktc, haber
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