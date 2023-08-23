KTFF Yönetim Kurulu Kararları açıklandı
23/08/2023
KTFF) Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirilen toplantıda önemli kararlar aldı.
Alınan kararlar şöyle:
- Süper Lig ve 1.Lig takımlarının Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi’nden altyapı liglerinde (A2-U16-U14 vb.) oynaması maksadı ile GEÇİCİ/KİRALIK TRANSFER işlemi yapılarak transfer edilmiş 01.01.2004 ve sonraki yıllarda doğan futbolcuların A Takım karşılaşmalarında süre almaları durumunda ilgili kulübe söz konusu ihlali gerçekleştirdiği karşılaşmada HÜKMEN MAĞLUBİYET cezası verilmesine,
- 2024 yılının Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak olan 2023-2024 sezonu 2. Transfer Dönemi BONSERVİS ve GEÇİCİ BONSERVİS belgelerinin, KTFF’nin belirlediği maktu formlara göre kabul edilmesine ve form örneklerinin KTFF’nin resmi web sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir