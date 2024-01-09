KTFF Yönetim Kurulu Kararları Açıklandı

KTFF Yönetim Kurulu bugün, Türk Ocağı Limasol'un Eyyüp Öztep transferi için verdiği çeklerin ödenmediğinin tespit edildiğini duyurarak, Eyyüp Öztep'in Alsancak Yeşilova'ya yeniden kayıt edilmesine karar verdi.

Karar şöyle:

KTFF Yönetim Kurulu 08.01.2024 tarihinde Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;



Alsancak Yeşilova SK’nın KTFF’ye yapmış olduğu 08.01.2024 tarihli şikayet üzerine Türk Ocağı Limasol SK’nın Eyyüp Öztep transferinde kullanılmak üzere Alsancak Yeşilova SK’ya vermiş olduğu 15.10.2023 ve/veya 15.12.2023 tarihli Limasol Türk Kooperatif Bankası çeklerinin karşılıksız çıkmasından dolayı ve/veya ilk transfer dönemine kadar ödenmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı’nın 19. Maddesi gereği, ilgili futbolcu için kulüplerin yapmış olduğu transferin iptaline ve KTFF kayıtlarındaki Eyyüp Öztep’in Alsancak Yeşilova SK’ya tekrardan kaydı yönünde düzeltilme yapılmasına karar verilmiştir.