KTFF'den 10 Kasım mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile 80'inci ölüm yıldönümünde Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle andıklarını belirtti.

KTFF'nin 10 Kasım mesajında şunları kaydetti:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 80. yılında, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Sporu hep seven ve spora olan bağlılığını hep yineleyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ömrü boyunca sporcularla ilgili söylediği sözler, günümüzde dahil birçok sporcuya ışık tutmuş ve başarı yolunda kılavuz olmuştur.

Onu aramızdan ayrılışının 80’inci yılında kulakları çınlatan şu sözleriyle anmak, spora ve sporcuya verdiği değerin en önemli göstergesidir;

“Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim. Bütün millet ve memleket evlatlarını sportmen yapabilmek için sarfedilen çalışmanın ehemmiyet ve kudsiyeti aynı derecede kıymetli ve mühimdir. Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zeka ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zeka kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim.”