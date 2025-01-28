KTFF'den Antrenörlere Sıkı Denetim Uyarısı

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28/01/2025

KTFF'den Antrenörlere Sıkı Denetim Uyarısı

 

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), organize ettiği tüm liglerde görev yapan antrenörlere yönelik denetimlerin saha komiserleri ve hakemler tarafından gerçekleştirileceğini duyurdu. Federasyon, 12 Eylül 2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararını hatırlatarak, bu kararı ihlal edenlere ilgili yaptırımların uygulanacağını vurguladı.

12.09.2024 tarihli kararın detayları:
Vizelerini tamamlamak amacıyla Teknik Direktör/Antrenör Sözleşmesi imzaladıkları takımların maçlarına fiilen katılmadıkları tespit edilen teknik direktör ve antrenörler, iki yıl boyunca antrenörlükten men edilecektir.

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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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