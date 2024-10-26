KTFF’den Darp Olayına Kınama

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6. haftasında oynanan Çanakkale TSK - Vadili TÇBSK maçında hakem Mustafa Torun’a yönelik darp girişimini kınayan bir açıklama yayınladı. Federasyon, futbolun dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunun hakim olması gereken bir spor olduğunu belirterek, hakemler ve diğer paydaşlara yönelik şiddet olaylarına asla müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen AKSA 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 6.haftasında Çanakkale TSK - Vadili TÇBSK müsabakasında karşılaşmanın hakemi Mustafa Torun’a yönelik gerçekleştirilen darp eylemini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Futbol; dostluk, kardeşlik ve fair-play ruhunun birarada yaşanması gereken bir spordur. Futbol için emek veren hakem ve/veya diğer paydaşlarımıza yönelik darp girişimlerine asla müsaade etmeyeceğimizi bildirir, ilgili şahsı bu eyleminden dolayı kınar, talihsiz olayı yaşayan hakem Mustafa Torun’a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.