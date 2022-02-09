KTFF'den Falyalı ve Demirtaş İçin Başsağlığı Mesajı

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09/02/2022

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KTFF'den Falyalı ve Demirtaş İçin Başsağlığı Mesajı

Dün akşam uğradığı silahlı saldırıda hayayını kaybedeb işinsanı Halil Falyalı için Kıbrıs türk Futbol Federasyonu başsağlığı mesajı yayınladı.

Açıklama şöyle.

Ülkemizin tanınmış iş insanlarından, geçmişte Mağusa Türk Gücü'nde kulüp başkanlığı yapmış Halil Falyalı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Falyalı'ya ve aynı olayda yaşamını yitiren Murat Demirtaş'a  Allah'tan rahmet, yaslı aileleri, Mağusa Türk Gücü camiası ve sevenlerine başsağlığı dileriz

09/02/2022 10:43
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TAGS: falyalı, demirtaş,
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