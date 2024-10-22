KTFF'den Kulüplere Uyarı: Geç Sahaya Çıkmanın Cezası Var!

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), organize ettiği tüm liglerde kulüplere önemli bir uyarıda bulundu. Federasyon, sporcuların sahaya geç çıkmaları durumunda Disiplin Talimatı'nın 46. maddesinin 12. fıkrasının bu haftadan itibaren uygulanacağını duyurdu.

Talimatın ilgili maddesine göre, resmi müsabakaların başlamasından 5 dakika öncesine kadar sahaya çıkmayan takımlar, her ihlal için bir asgari ücret tutarında para cezasına çarptırılacak.

KTFF, bu kararla birlikte müsabakaların zamanında başlamasını ve disiplinin sağlanmasını amaçlıyor. Kulüplerin, bu haftadan itibaren talimatlara uygun hareket etmesi gerektiği özellikle vurgulandı.