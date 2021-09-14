KTFF’den lig öncesi statlara girişlerle ilgili açıklama
14/09/2021
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'ndan lig öncesi statlara girişlerle ilgili açıklama yaptı. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda statlara girişlerdeki uygulama ile ilgili detaylı bilgi verildi.
Açıklama şöyle;
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 11 Eylül 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda futbolu ilgilendiren durumlar aşağıdaki gibidir.
- Stadyumlara girişlerde kesinlikle aşısız kişiler stada alınmayacaktır.
- Stadyumlara girecek olan aşılı kişilerin 7 günlük PCR / Antijen testi yaptırması zorunludur.
- Girişler AdaPass üzerinden olacaktır ve 18 yaş altında Adapass zorunluluğu yoktur.
- Takım sporu yapan sporcular 14 günde bir PCR/Antijen testi yapacaktır.