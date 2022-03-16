KTFF’den Tahir Yüksel için başsağlığı mesajı

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16/03/2022

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KTFF’den Tahir Yüksel için başsağlığı mesajı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Tahir Yüksel'in vefatı nedeniyle baş sağlığı mesajı yayınladı.

KTFF’nin açıklaması şöyle:

Ülke futbolumuzun ve sahalarımızın renkli isimlerinden, futbol aşığı Tahir Yüksel'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrendik.

Özellikle ülkede her bölgede maçları sahada izleyen, gönüllü olarak saha komiserliği görevi yaparak futbol sahalarında herkese yardımcı olmaya çalışan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile özdeşleşmiş Tahir Yüksel'e Allah'tan rahmet; yaslı ailesi, sevenleri ve futbol camiasına başsağlığı dileriz.

16/03/2022 18:39
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TAGS: KTFF’den Tahir Yüksel için başsağlığı mesajı
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