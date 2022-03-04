KTFF'den Türkiye Futbol Federasyonu'nun desteğine teşekkür

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e kendilerine gönderilen 5 set hakem telsizi ve malzeme desteği için teşekkür etti.

Sertoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) olarak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirdiğimiz yakın ilişki ve istişareler sonucunda TFF’den KTFF’ye yapılan önemli katkılardan dolayı teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Şöyle ki, dünya futbolunun en üst organizasyonlarında kullanılan hakem telsizlerinden 5 set tarafımıza ulaştırmıştır. Bunun yanında hakemlerimize 180 set hakem forması, eşofman, ayakkabı, yağmurluk ve ısınma t-shirtleri TFF tarafından alınmıştır.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı olarak her zaman yanımızda olan; en başta TFF Başkanı Nihat Özdemir olmak üzere onun nezdinde TFF’nin tüm yönetim kuruluna, kurul üyelerine ve tüm yetkililere teşekkür ederiz."

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04/03/2022 15:43