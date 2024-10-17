KTFF'den Yeni Kararlar: Basın Kurallarına Sıkı Düzenleme

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Başkan Hasan Sertoğlu’nun liderliğinde gerçekleştirdiği toplantıda önemli kararlar aldı.

Alınan kararlara göre, yayıncı kuruluşun naklen yayınladığı maçlarda, basın mensupları saha içi röportajlarını ancak müsabakanın bitiminden 15 dakika sonra yapabilecek. Bu süreye uymayan basın mensuplarına ihtar verilecek veya akreditasyon kartları iptal edilecek.

Ayrıca, basın mensuplarının sosyal medya hesapları ya da bağlı oldukları kurumlarda maç esnasında görüntü paylaşmaları veya web sitesi ve televizyonlarda maç görüntülerini yayıncı kuruluştan izinsiz kullanmaları durumunda da ihtar verilecek veya akreditasyonları iptal edilecek.

KTFF ayrıca AKSA Süper Lig, AKSA 1. Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1. Lig’de ilk dört haftanın sonuçlarının tescil edilmesine karar verdi.