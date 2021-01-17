KTGAB Londra’da gıda yardım kampanyası başlattı

Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere öncülüğünde, Londra’da gıda yardım kampanyası başlatıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını konusunda Londra’da yürütülen çalışmalar kapsamında, Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere dayanışma kampanyası başlattıklarını duyurdu. Kampanya ile ihtiyaç sahibi yüzlerce kişinin gıda ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

KTGAB Başkanı Nafiya Horozoğlu tarafından yapılan açıklama şöyle:

‘‘Koronavirüs ile mücadele kapsamında düzenlediğimiz yardım kampanyasıyla, zor günler yaşayan çaresiz ve ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek olmayı hedefliyoruz. Amacımız yevmiye ile geçimini sürdüren kesimler başta olmak üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli toplum üyelerimize ilave destek sağlamaktır. Hem sosyal hem de ekonomik olarak oldukça yıpratıcı bir süreç yaşanıyor, mağdur veya yaşlı olan vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarının karşılanması noktasında elimizden geleni yapacağız.

Bu zor süreci hep birlikte el ele asacağız. Sosyal dayanışma da kullanılmak üzere belirtilen hesap numarasına dileyen istediği tutarda bağış yapabilir veya bağış noktamıza gıda bağışında bulunabilir.

‘Birlikte başaracağız’ söylemiyle çıktığımız bu yolda, bizlere inanıp destek veren sivil toplum kuruluşlarına ayrıca çok teşekkür ederiz, güçlerimizi birleştirerek dayanışmayla bu salgını yeneceğiz. Herkesin desteği bu dayanışma kampanyası için çok önemli’’

Bağış yapmak için hesap numarası:

TURKISH CYPRIOT YOUTH ASSOCIATION

Account no: 26855488 Sort code: 50-21-08

Bağış noktası:

5 Fairfield Road, Edmonton, N18 2QP

Bilgi ve iletişim için:

Nafiya Horozoğlu - 07594507041

İsmayil İbrahim - 07832913868

Özel Sarı - 07908600299

Kampanyaya destek verenler kurumlar:

Gönüllüler Birliği

Mehmetçik Kültür Cemiyeti

Kıbrıs Türk Cemiyeti

Vatan Kültürel Türk Müziği Korosu

Londra Yardım Melekleri

İkinci Bahar Derneği

TTFF Kulüpler Birliği

Kıbrıs İslam Derneği - Al Haşim Vakfı

Londra Türk Masterleri

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17/01/2021 21:58