KTGB: Gazetecilere yönelik kullanılan hakaretamiz sözcükler kabul edilemez

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, BRTK Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Özer Kanlı’nın kurum içinde kendi merkezinde otoriter bir yönetim sergilediğini açıkladı.

Birlikten yapılan açıklamada, BRTK Yasası’nın, siyasi partilerin organlarında görev alan kişilerin kurumda yönetim kurulu başkanlığı veya üyeliği görevinde bulunmasını yasaklamasına rağmen Özer Kanlı’nın, UBP’nin Merkez Yönetim Kurulu’nda da görev yaptığı ve yasayı ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Kanlı’nın, kurumda yayınlanacak programlara müdahale ettiği ve personelin çalışmalarına direkt etki ederek, huzursuz bir çalışma ortamına neden olduğuna işaret edildi.

Başbakan Ersan Saner’i, hükümet ortağı partileri, anayasal denetleyici kurumları, bu hukuksuzluğu giderecek adımları atmaya çağıran Gazeteciler Birliği açıklamasında “Aksi halde hukuksal yollara başvurarak BRTK’da demokratik işleyişi sağlamaya katkıda bulunmak görevimiz olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

BRTK’da yeni yayın dönemi programlarıyla ilgili çıkan tartışmalarda Kanlı’nın takındığı tavır ve gazetecilere yönelik kullandığı hakaretamiz sözcüklerin kabul edilemez olduğuna işaret edilen açıklamada Kanlı’nın sosyal medyadaki tartışmalarda kullandığı yaralayıcı, incitici dil ve çirkin ifadelerin üzüntüyle karşılandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, “Unutulmamalıdır ki BRTK iktidardaki partilerin değil, tüm toplumun sesidir ve ancak farklılıkları ve toplumun bütününü yansıttığı zaman aynı oranda saygı görür, karşılık bulur ve sahiplenilir” denildi.

KTGB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Demokrasinin olmazsa olmazı olan çok sesliliğe ve basın özgürlüğüne tahammül edemeyen yöneticilerin bulunduğu ülkelerin geldiği nokta, tüm dünyada, tarih boyunca ibretle izlenen tablolardır.

Birliğimiz, ülkemizde üzerine titrediğimiz demokratik değerlere ve basın özgürlüğünün savunucusu gazetecilere yönelik tavırlar karşısında dün olduğu gibi bugün de taraftır ve söyleyecek sözü vardır.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Sayın Özer Kanlı, kurum yasasının hilafına bu göreve atanmış ve kurum içinde kendi merkezinde otoriter bir yönetim sergilemektedir.

BRTK Yasası, siyasi partilerin organlarında görev alan kişilerin kurumda yönetim kurulu başkanlığı veya üyeliği görevinde bulunmasını yasaklarken Sayın Özer Kanlı, Ulusal Birlik Partisi’nin Merkez Yönetim Kurulu’nda da görev yapmakta ve yasayı ihlal etmektedir.

Bu partiyle organik bağı yıllardır ortada olan Sayın Kanlı, sadece bu maddeyi ihlal etmekle kalmıyor. Sayın Kanlı, BRTK’da icraya müdahalesiyle de gerek yayınlanacak programlar gerekse personelin çalışmalarına direkt etki etmekte; huzursuz çalışma ortamının mimarı olarak bilinmektedir.

Bu noktada Sayın Başbakan Ersan Saner’i, hükümet ortağı partileri, anayasal denetleyici kurumları, bu hukuksuzluğu giderecek adımları atmaya çağırıyoruz. Aksi halde hukuksal yollara başvurarak BRTK’da demokratik işleyişi sağlamaya katkıda bulunmak görevimiz olacaktır.

BRTK yeni bir yayın dönemine hazırlanırken, ülkenin içinde bulunduğu zor şartlarda toplumun beklentisi, demokratik, çoğulcu, özgürlükçü ve kamusal yayıncılık anlayışıyla yayın yapması yönündedir.

Ülkemizde en fazla gazeteciyi ve basın emekçisini barındıran BRTK’da yeni yayın dönemi programlarıyla ilgili çıkan tartışmalarda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kanlı’nın takındığı tavır ve gazetecilere yönelik kullandığı hakaretamiz sözcükler kabul edilemez.

BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kanlı’nın sosyal medyadaki tartışmalarda kullandığı yaralayıcı, incitici dil ve çirkin ifadeleri üzüntüyle karşıladığımızı belirtiriz.

BRTK’nın ve yöneticilerinin, çatışmacı olmaya değil toplumun tümünü kucaklamaya ihtiyacı vardır. Halkın malı olan bu önemli yayın kurumumuz, ülkemizin gazetecilerine ve çok sesliliğe açık olmalıdır.

BRTK’nın bir an önce özerk bir yapıya kavuşması ve personelin kronikleşen sorunlarının çözümlenmesi dileğimizdir.

Unutulmamalıdır ki BRTK iktidardaki partilerin değil, tüm toplumun sesidir ve ancak farklılıkları ve toplumun bütününü yansıttığı zaman aynı oranda saygı görür, karşılık bulur ve sahiplenilir”.

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21/09/2021 14:02